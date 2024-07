Pronto il colpo last minute: Bernardeschi torna in Serie A

Dopo due stagioni in MLS, Bernardeschi può tornare in Serie A: l’attaccante finisce nel mirino di diverse squadre

Un campione d’Europa del 2021 è pronto a riaffacciarsi in Serie A dopo un paio di stagioni vissute, tra alti e bassi, in MLS. Il riferimento è a Federico Bernardeschi, ex attaccante di Fiorentina e Juventus. Un calciatore che ha accettato di cambiare vita e “uscire” dal giro del grande calcio forse troppo presto, ma che potrebbe essere ancora in tempo per regalarsi una nuova avventura nel nostro campionato, per dimostrare di avere ancora qualcosa da dire e da dare, magari, anche alla tanto vituperata Nazionale italiana.

Legato alla squadra di Toronto da un contratto lungo ancora lungo (la scadenza è prevista nel dicembre 2026) a circa 6 milioni di euro a stagione, in questo momento l’ex campione d’Europa non può rappresentare altro che una suggestione, una tentazione per alcune squadre dalle grandi ambizioni ma economicamente non in grado di pareggiare quanto garantito dalla franchigia canadese di MLS.

Il mercato però è ancora lungo, e più volte Bernardeschi nel recente passato ha fatto intendere di essere pronto a valutare eventuali proposte dall’Italia, per rilanciarsi nel ‘grande calcio’, magari anche partendo da un progetto sulla carta di minor prestigio. Una volontà che potrebbe rappresentare la chiave di volta per rendere concreto un affare apparentemente impossibile.

Bernardeschi torna in Serie A: corsa a tre per l’ex attaccante della Juventus

Accostato per un breve periodo anche al Milan, prima che i rossoneri mettessero a posto la corsia di destra portando a casa un campione come Pulisic, Bernardeschi in questo momento sarebbe finito nel mirino di tre squadre tra loro differenti per ambizioni e possibilità, ma pronte a presentargli un progetto che potrebbe garantirgli un ruolo da protagonista.

La prima di queste sembrerebbe il Monza. Estimatore di lungo corso di Bernardeschi, Galliani starebbe studiando la situazione per cercare uno dei classici colpi da ultimi giorni di mercato, quei “giorni del condor” che in passato gli hanno regalato alcune delle più grandi soddisfazioni della sua vita, soprattutto al Milan.

Se al Monza Bernardeschi troverebbe un Nesta entusiasta di lavorare con lui, non sarebbe molto diversa la situazione al Parma. Anche i ducali si sarebbero informati sulla situazione dell’attaccante di Carrara, elemento di grande talento che potrebbe far fare un salto di qualità all’attacco di Pecchia.

Tra le due litiganti potrebbe però alla fine avere la meglio il classico terzo incomodo. Un terzo incomodo, in questo caso, dalle potenzialità di spesa enormi. A quanto trapela, anche il Como avrebbe infatti messo gli occhi su Bernardeschi, tra i tanti grandi nomi già individuati da Fabregas e dalla dirigenza per trasformare la favola comasca in una realtà in grado di infastidire anche le big del nostro campionato.

Per il momento si tratta comunque solo di una suggestione. Ma mai come quest’anno con le suggestioni in casa Como potrebbero assumere i contorni clamorosi di una vera e propria trattativa.