Ritorno in Serie A: Joao Pedro è il colpo per l’attacco

Joao Pedro, ex attaccante del Cagliari, può tornare in serie A. Il giocatore brasiliano è finito nel mirino di un club del nostro campionato

Joao Pedro è stato a lungo uno dei migliori attaccanti del campionato italiano. Il classe ’92 è arrivato in Italia giovanissimo, scoperto dal Palermo di Zamparini che poi lo prestò in giro per il mondo. Il vero Joao Pedro lo abbiamo ammirato al Cagliari dove è diventato totem e bandiera, difendendo i colori rossoblù dal 2014 al 2022 con 255 presenze e 84 reti. Era sicuramente il faro della squadra isolana, tanto da arrivare alla convocazione con la Nazionale italiana grazie alla doppia cittadinanza ricevuta.

La sua storia con il Cagliari è terminata amaramente due estati fa, dopo la retrocessione dei sardi. Gli uomini di Giulini sono poi risaliti grazie alla cura Ranieri e ora si apprestano a disputare il secondo campionato consecutivo in massima serie. L’attacco, dopo l’addio del brasiliano, è stato affidato a giocatori esperti come Pavoletti e Lapadula ma anche giovani interessanti come Luvumbo. Con il passaggio da Ranieri a Nicola un’altra rivoluzione è alle porte per la squadra rossoblù.

Joao Pedro torna in Italia: il club sogna il colpo!

Intanto Joao Pedro, una volta lasciata l’Isola, si era trasferito nell’estate del 2022 al Fenerbahce, in Turchia. Con l’attuale squadra di Mourinho è stata un’esperienza buona ma non trascendentale: 4 reti in 20 presenze e addio dopo un solo anno. Dal 2023, infatti, è tornato in patria, in Brasile, al Gremio. Ora un possibile nuovo trasferimento e un rientro in Italia?

Il brasiliano da noi si è sempre trovato benissimo, tanto da averci messo famiglia e avere ancora tanti amici. Proprio per questo starebbe riflettendo su un possibile rientro nel nostro campionato. Chi lo vuole? Naturalmente il Cagliari, per un nostalgico ritorno. Il club rossoblù sta riflettendo di compiere questa operazione-nostalgia. Ci sono alcuni aspetti di cui tener conto. Il primo, quello economico, che sicuramente sarebbe alla portata del club isolano trattandosi di un giocatore che ha ormai superato i trent’anni.

Per quello tecnico, invece, bisognerebbe fare attente valutazioni. Essendo finito da un paio di anni lontano dal calcio che conta, riuscirebbe ad essere ancora decisivo come lo è stato nella sua prima esperienza? Gli acciacchi fisici possono iniziare a farsi sentire. La dirigenza sta riflettendo sul da farsi, i prossimi giorni possono risultare decisivi per questa operazione di mercato. Il Cagliari lo riporterebbe in Sardegna molto volentieri alle giuste condizioni.