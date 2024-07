Berardi pronto a firmare: colpo in Serie A, c’è la data

Domenico Berardi è pronto a firmare in serie A e lasciare così il Sassuolo: colpo nel nostro campionato, spunta anche la data dell’addio ai neroverdi

Sembra essere arrivato il momento dell’addio tanto atteso tra il Sassuolo e Domenico Berardi. L’attaccante calabrese è un’autentica bandiera per il club neroverde in cui ha sempre militato in carriera sin dal 2012, quando contribuì alla storica promozione in serie A degli emiliani. Nel corso degli anni è stato un promesso sposo di tante squadre, una su tutta la Juve, sfiorata innumerevoli volte.

Ma quando sembrava essere tutto fatto per il trasferimento, qualcosa andava storto e alla fine la storia era sempre la stessa: Berardi ancora al Sassuolo. Il “tormentone” estivo questa volta non è ancora iniziato, nonostante la retrocessione dei modenesi. Infatti l’ex campione d’Europa è quasi uscito dai radar di addetti ai lavori e tifosi, soprattutto a causa di quel grave infortunio che non solo ha pregiudicato la fase conclusiva della scorsa stagione (e probabilmente la salvezza del Sassuolo) ma comprometterà anche buona parte della prossima.

Berardi è pronto all’addio al Sassuolo: giocherà in un top club, ecco dove

L’attaccante rischia di non essere pronto prima di autunno inoltrato se non addirittura dicembre-gennaio. Per questo motivo molti club non lo hanno incluso tra le priorità e ci sono spiragli per una clamorosa permanenza in serie B come auspicato dal dirigente neroverde Carnevali.

Probabilmente alla fine questa volta l’addio si consumerà, considerando lo spessore tecnico e lo stipendio dell’attaccante, fuori dai canoni del campionato cadetto. Le squadre interessate però, adesso, hanno altre priorità. Come prendere giocatori che possono da subito dare il contributo alla causa, per farli arrivare quanto prima e inserirli negli schemi del nuovo club. Al momento dunque l’interesse per Berardi è messo in stand-by, da riprendere successivamente con tutta calma. Ma entro il gong del mercato, fissato al 30 agosto, è quasi scontato che il classe ’94 troverà una nuova squadra.

E sarà probabilmente una big, come da sempre si vocifera. Infatti sarebbero il Napoli e ancora una volta la Juve ad essere in pole per lui. I rispettivi dirigenti Manna e Giuntoli lo tengono d’occhio ma per ora non affondano il colpo. L’affare Berardi è da approfondire come uno degli ultimi, a fine agosto, quando la stagione sarà già cominciata. Tanto per vederlo all’opera ci sarà da aspettare ancora un po’. Napoli o Juve, comunque, sembrano essere nel destino di Domenico Berardi. Questa volta il taglio del cordone ombelicale con il Sassuolo sarà realtà.