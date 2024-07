Scambio e colpo Milan: affare da capogiro

Il club rossonero potrebbe inserire una contropartita tecnica per mettere a segno un nuovo acquisto: le ultime notizie.

Il calciomercato in entrata del Milan è finora limitato al solo arrivo di Alvaro Morata, ora in vacanza dopo aver vinto l’Europeo e che inizierà la preparazione più avanti. La società sta lavorando ad altri affari e nei prossimi giorni spera di chiuderne due.

Ci riferiamo all’acquisizione di Strahinja Pavlovic del Salisburgo e di Youssouf Fofana del Monaco. Per entrambi servono circa 20 milioni di euro. C’è già l’accordo con i rispettivi agenti, però adesso serve accordarsi con i loro club di appartenenza. Ci sono alcuni milioni di distanza, ma trapela fiducia di riuscire a giungere alla fumata bianca nella nuova settimana. La volontà dei giocatori è chiara e questo può aiutare.

Milan, scambio per il nuovo acquisto

Nel mirino della dirigenza rossonera c’è anche un calciatore che milita in Serie A e che può aumentare il tasso tecnico della squadra: Lazar Samardzic. Un anno fa era stato vicinissimo all’Inter, poi l’operazione saltò per dei problemi tra l’entourage e la società nerazzurra. Paolo Maldini lo voleva già nel 2019 e nel 2020, quando ancora militava nell’Hertha Berlino, però allora il ragazzo preferì rimanere in Germania e si trasferì poi al Lipsia.

Il 22enne centrocampista serbo non è reduce da una grandissima stagione, ma è un giocatore di qualità e il Milan sembra credere molto nel suo potenziale. L’Udinese parte da una richiesta di 25 milioni di euro, trattabili. Potrebbero bastarne meno per chiudere l’operazione. Nel mercato estivo 2023 l’Inter pattuì un prestito oneroso da 4 milioni con obbligo di riscatto fissato a 16 milioni e bonus per 2-3 milioni: totale 22-23 milioni.

Per abbassare l’esborso di denaro, il Milan potrebbe inserire una contropartita tecnica nella trattativa. Il nome giusto può essere quello di Tommaso Pobega, centrocampista non considerato incedibile e valutato 12-14 milioni. Offrire il suo cartellino potrebbe essere la mossa decisiva per portare Samardzic a Milanello.

In Friuli il 25enne triestino potrebbe giocare con continuità, cosa non possibile a Milano. Da capire se accetterebbe la destinazione, ha anche altre richieste in Serie A. Si era parlato del Torino, nel quale ha già militato in prestito nella stagione 2021/2022. Pure il neopromosso Venezia ha effettuato un sondaggio. L’Udinese è sicuramente interessata, anche se va trovata la quadra sulla valutazione dei cartellini di Pobega e Samardzic per imbastire un’operazione di scambio, con conguaglio in denaro a favore del club bianconero.