Ansia Milan, piomba il Manchester City: tifosi rossoneri gelati

Guai in vista per il Milan che può salutare uno dei suoi giocatori migliori prima del tempo: il Manchester City si è già fatto avanti.

Duello a distanza tra Milan e Manchester City che non hanno solo deciso di sfidarsi sul campo. Il prossimo 28 luglio ci sarà una prestigiosa amichevole tra i due club in terra statunitense, ma le squadre sono pronte ad affrontarsi anche in chiave calciomercato. Idee chiare e volontà dichiarata da parte di Pep Guardiola che appare interessato ad uno dei più grandi talenti rossoneri.

Tre amichevoli a dir poco di lusso per il Diavolo che oltre a sfidare gli inglesi si misurerà anche con Real Madrid e Barcellona. Saranno dei test assolutamente importanti per Paulo Fonseca che pochi giorni più tardi vedrà il suo club debuttare in Serie A, esordio contro il nuovo Torino di Paolo Vanoli per l’ex allenatore della Roma che ha deciso di tornare in Italia a distanza di tre anni dall’ultima esperienza.

Avventura non andata benissimo per il lusitano che ora avrà una nuova possibilità di convincere tutti. Intanto, però, Fonseca è già stato chiamato a guardarsi le spalle dalle rivali, la stagione non è ancora iniziata ma il Milan rischia di andare subito in difficoltà: l’offerta è già stata presentata.

Milan, rischiano di perderlo: è un obiettivo di Guardiola

Va detto che, proprio come è arrivata, è stata anche rispedita al mittente, niente da fare per il City che avrebbe volentieri offerto un contratto al giovane Francesco Camarda. Attaccante classe 2008 che i meneghini, nonostante le avances di top club come il City ma anche il Borussia Dortmund, sono riusciti a blindare: firma fino al 2027 per lui che spera di diventare presto protagonista anche in Serie A.

Camarda ha già fatto il proprio esordio, ha giocato un totale di circa 12 minuti durante l’ultima stagione, ma che allo stesso tempo sogna qualcosa di più. Secondo l’esperto di mercato Nicolò Schira, il giovanissimo centravanti ha voglia di giocare e il Milan farebbe perciò bene ad accontentarlo se non vorrà perderlo definitivamente. Attualmente il talento meneghino è impegnato negli Europei U19, con la Nazionale azzurra, dove sta dando buona prova di sé.

Niente ritiro con i rossoneri per lui che potrebbe diventare un elemento della prima squadra a partire dal prossimo anno. Camarda è stato blindato e non vede l’ora di avere un ruolo principale tra la prima squadra. Prossimo 10 marzo saranno 17 anni per il bomber del futuro.