@ML – Abraham-Milan, la contropartita per sbloccare l’affare

Il Milan non si fermerà ad Alvaro Morata. L’idea del Diavolo è quella di acquistare un’altra punta da affiancare allo spagnolo e a Luka Jovic

Il Millan è pronto a regalarsi un altro centravanti. L’indiziato chiaro lo ha voluto dare anche Alvaro Morata, che ha deciso di prendere la maglia numero 7, gentilmente cedutagli da Yacine Adli, lasciando libera la nove.

Un segnale chiaro, che conferma quanto lasciato trapelare più volte dai rossoneri: ‘obiettivo è quello di acquistare un altro centravanti da affiancare al capitano delle Furie Rosse e a Luka Jovic.

Il serbo d’altronde è visto come un jolly da usare a partita in corso, abile a cambiare il match subentrando dalla panchina. L’ex Fiorentina può comunque fare le valigie qualora dovesse arrivare l’offerta giusta che faccia felice tutti. Nel frattempo, il Milan, a prescindere dal futuro di Jovic, sta sondando il mercato alla ricerca della occasione giusta. Il nome caldo per il ruolo di centravanti oggi è quello di Fullkrug. Per il tedesco del Borussia Dortmund servono almeno 15 milioni di euro, ma lo stanno seguendo in tanti, a partire dall’Atletico Madrid che deve sostituire Morata. Guardare ad altri profili è dunque d’obbligo.

Calciomercato Milan, Abraham nome vivo: arriva con lo scambio

Non è certo tramontata l’idea di portare Tammy Abraham a Milano. Il Milan vorrebbe il giocatore, ma solo a determinate condizioni, come l’inserimento di una contropartita tecnica, ma ad oggi i profili offerti non convinco la Roma.

Su MilanLive.it, abbiamo parlato dell’inglese, con Daniele Trecca, che ha confermato la volontà del giocatore di lasciare la Roma per il Diavolo, ma servono sui 22 milioni. C’è però la possibilità che i giallorossi accettino altre contropartite tecniche: “C’è un nome che farebbe cadere senza timore di smentita le titubanze giallorosse nell’imbastire un eventuale scambio con i rossoneri ed è quello di Yunus Musah che è proprio quel tipo di centrocampista che la Roma sta cercando, dinamico che sia capace di svolgere più ruoli in campo. È l’elemento che farebbe comodo alla Roma. Potrebbe interessare anche Kalulu, viste le sue caratteristiche tecniche, ma ad oggi i nomi proposti non convincono al 100% i giallorossi”. Oggi i due giocatori citati da Trecca – va detto – non sono ritenuti sul mercato ed è difficile dunque che possano fare le valigie per trasferirsi nella Capitale. Attenzione così ad altri profili non ancora tramontati del tutto, come Lukaku e Depay