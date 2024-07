Si chiude a 30 milioni, il Milan pronto a piazzare il colpo

Milan molto attivo in sede di mercato in queste ore con i rossoneri che sono pronti a chiudere un colpo per 30 milioni.

Sono giorni caldi per quello che riguarda le trattative di mercato del Milan con i rossoneri che stanno per chiudere un affare importante.

Zlatan Ibrahimovic è pronto a rivoluzionare la rosa del Milan in vista della prossima stagione ed ha iniziato la sua opera con l’acquisto di Alvaro Morata dall’Atletico Madrid. Lo svedese, insieme alla squadra mercato dei rossoneri, è ora intenzionato a portare un’altra punta a Milanello con Niclas Fullkrug che sembra essere l’obiettivo principale. Per il centrocampo il nome più caldo è quello di Youssouf Fofana ma non è da escludere la pista che porta a Lazar Samardzic. In difesa si lavora per Strahinja Pavlovic con il serbo che potrebbe diventare presto un giocatore a disposizione di Paulo Fonseca.

Calciomercato Milan, affare ad un passo: 30 milioni

Non ci sono però solo movimenti in entrata per il Milan che pensa anche alle uscite. Ismael Bennacer sembra essere ormai nella lista dei cedibili anche se per il momento non sono giunte offerte concrete per l’algerino. L’idea del club è quella di dare l’ok alla sua partenza per una somma intorno ai 30 milioni di euro.

Il centrocampista algerino ha saltato la prima parte della scorsa stagione per via di un lungo infortunio occorso durante la semifinale di Champions League contro l’Inter nel maggio del 2023. Il suo rientro in campo è stato graduale, rientrando in piena forma solamente nella parte finale dello scorso campionato. Un’annata difficile che ha portato ad una svalutazione del suo cartellino.

Centrocampista fondamentale per il gioco di Stefano Pioli, il Milan è invece ora disposto a cederlo per fare cassa e puntare su una nuova diga a centrocampo formata da Fofana e Samardzic. Al momento solo due squadre arabe hanno preso informazioni su Bennacer che ha però mercato anche in Spagna. Con 30 milioni di euro la cessione dell’ex Empoli potrebbe diventare realtà, una somma però lontana dalla clausola rescissoria da 50 milioni che le parti avevano concordato in sede di rinnovo del contratto.

Un altro centrocampista appare destinato ai saluti in casa Milan. Yacine Adli, mediano francese che durante lo scorso campionato ha trovato spesso spazio, è pronto a dire addio ai rossoneri con Fonseca che non lo vede centrale nel suo progetto. In questo caso la richiesta del club rossonero è di circa 8 milioni di euro con l’ex Bordeaux che ha richieste specialmente in Francia.