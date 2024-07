Spunta di nuovo Zanardi: fan in estasi

Alex Zanardi ancora al centro dell’amore dei suoi tifosi in estasi per l’ultimo aggiornamento: il web non dimentica l’ex pilota

La vita lo ha messo davanti a sfide che per molti sarebbero state insormontabili. Una vita a tutta velocità, l’adrenalina delle corse ed una passione infinita per i motori. Alex Zanardi ha dovuto fare i conti con momenti difficilissimi, dopo anni di soddisfazioni e gioie nel mondo delle quattro ruote.

Il 15 settembre 2001 il momento più terribile. L’incidente in Germania, in occasione dell’impegno tedesco per il Campionato Cart, che vide Alex perdere il controllo della sua vettura e schiantarsi contro un rivale in pista. La macchina si ritrovò spezzata a metà, Zanardi fu soccorso e per far sì che sopravvivesse i medici furono costretti all’amputazione degli arti inferiori. Carriera finita, il buio più totale. Ed invece no, perché Zanardi è stato capace di reinventare la sua vita e la sua grande passione, finendo per diventare un vincente anche in handbike. 4 medaglie d’oro alle Paralimpiadi di Rio de Janeiro e Londra tra il 2012 ed il 2016.

Meraviglia Zanardi: momento indimenticabile

Una vittoria, nella vita come in pista: Zanardi è stato un esempio da emulare. Forza, coraggio ed una tempra fuori dal comune. Tutto nel nome di un amore incredibile per le corse. Ma la vita non aveva ancora ‘chiuso’ con Alex e così quattro anni fa, per la precisione il 19 giugno 2020, Zanardi rischiò nuovamente di morire. Si allenava sulle strade di Pienza, in Toscana. Una distrazione quasi fatale e lo scontro tremendo con un camion.

Alex si ritrovò a combattere, per mesi in coma farmacologico, per restare in vita. Ce la fece e solo nel 2021 tornò a casa sua. Adesso di lui non si sa quasi più nulla. Ciò che però non andrà mai via è l’amore dei suoi tifosi, la stima, la voglia di rivivere momenti meravigliosi che hanno caratterizzato la carriera di un campione come Zanardi. E così sul web è tornato a circolare un ricordo da brividi.

12 luglio 1998, in occasione di uno degli eventi più attesi dell’anno Alex Zanardi dimostrò ancora una volta al mondo dei motori quanto fosse cristallino il suo talento. In occasione del decimo appuntamento del campionato Cart, Alex firmò una vittoria semplicemente perfetta. Il Medic Drug Grand Prix di Cleveland vide il trionfo dell’ex pilota che, prima di vedersi stravolta la vita dai due gravissimi incidenti subiti negli anni, era uno dei piloti maggiormente apprezzati e stimati.

Zanardi dominò il GP dal primo all’ultimo giro, arrivando anche a superare il compagno di scuderia Jimmy Vasser. Si trattò della terza vittoria consecutiva di Zanardi in quella stagione che mostrò il suo strapotere conquistando il mondiale come accaduto l’anno prima. Un momento d’oro per la carriera di Alex che poco dopo si sarebbe ritrovato a fare i conti con il momento più buio, tragico e difficile della sua vita.