Tifosi impazienti, arriva il nuovo attaccante: deciso il giorno

I tifosi del Milan ormai fremono e non vedono l’ora. Arriva il nuovo centravanti a disposizione del tecnico Paulo Fonseca, tanto voluto da tutti.

Finalmente sembra essersi sbloccato il mercato e l’estate di lavoro in casa Milan. I rossoneri, reduci dalla prima uscita stagionale in amichevole contro il Rapid Vienna (finita 1-1), stanno attendendo i rinforzi giusti ed il ritorno di quei calciatori impegnati tra Europei e Coppa America per poter finalmente fare sul serio.

Come è noto, la priorità estiva del Milan riguarda principalmente il reparto d’attacco. Dopo l’addio di Olivier Giroud c’era bisogno di un sostituto importante, all’altezza della fama rossonera e con quelle qualità adatte a reggere un reparto da solo. Dopo tante titubanze e nomi saltati in extremis, il Milan si è cautelato ingaggiando Alvaro Morata, pagando la clausola rescissoria da 13 milioni di euro all’Atletico Madrid.

Morata probabilmente non sarà l’unico innesto in casa Milan per quanto riguarda l’attacco. Mister Paulo Fonseca infatti vorrebbe anche un altro centravanti di valore internazionale, con l’intenzione di avere un cambio adeguato in ogni reparto. Ultimamente si fanno i nomi di Abraham della Roma e di Füllkrug del Borussia Dortmund.

Ufficiale la data di arrivo del nuovo centravanti rossonero

Ma in attesa di chiudere anche la trattativa per il secondo colpo in attacco, il Milan si appresta ad abbracciare Morata. Dopo la vittoria di Euro 2024 come capitano della Spagna, il calciatore classe ’92 ha subito siglato il quadriennale che lo legherà al club rossonero fino al giugno 2028.

Ma quando il Milan potrà finalmente ricevere e presentare a stampa e tifosi Morata? Dalla Gazzetta dello Sport spunta finalmente la data ufficiale: l’attaccante spagnolo sarà a Milanello precisamente dopo il 5 agosto prossimo. In quella data infatti finiranno le vacanze meritate dell’ex Atletico, il quale è comunque molto impaziente di raggiungere la sua nuova squadra.

Intanto cominciano a vendersi le prime maglie con il numero 7 di Morata negli store ufficiali del Milan, visto che moltissimi tifosi rossoneri danno fiducia al 32enne iberico come nuovo leader offensivo. Le premesse sono buone, anche perché è stata la famiglia di Morata a spingere per la soluzione rossonera: sua moglie Alice Campello è italianissima e lavora settimanalmente a Milano.

Come detto, Morata sarà soltanto il primo colpo estivo del Milan, che deve ancora rinforzarsi con almeno altri 2-3 innesti di valore. Oltre ad un altro numero 9, sono nel mirino un centrocampista di sostanza (piace Fofana del Monaco) ed un difensore di piede mancino (Pavlovic è l’obiettivo).