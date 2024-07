Vendetta Atletico Madrid, batosta per il Milan

Il calciomercato del Milan rischia di subire una brusca frenata: a mettere il bastone tra le ruote ci pensa l’Atletico Madrid di Simeone

Dopo settimane di rumors e trattative finalmente è arrivato il lieto annuncio: il Milan ha un nuovo centravanti. Si tratta dello spagnolo ed ex Juve Alvaro Morata, prelevato dall’Atletico Madrid al termine di un ottimo Europeo giocato e vinto con la fascia di capitano al braccio. Ora, per il centravanti spagnolo, l’obiettivo al Milan sarà quello di non far rimpiangere Olivier Giroud dopo il suo addio e trasferimento a Los Angeles.

Nel frattempo, in casa Atletico Madrid c’è da fare i conti proprio con l’addio di Morata che non è stato preso a cuor leggero dal tecnico Diego Simeone e dalla tifoseria.

Ora infatti la compagine spagnola dovrà trovare un nuovo attaccante per sostituire l’ex Juventus e Chelsea. Per farlo sembra proprio che vogliano seguire una pista importante e portare nella capitale spagnola un giocatore su cui c’è anche il Milan. I Colchoneros possono così mettere in difficoltà il Diavolo.

L’Atletico Madrid cerca un dopo Morata: è sfida al Milan

Ormai da tempo c’è la consapevolezza che il Milan non è intenzionato a fermarsi qui con i rinforzi offensivi perché il solo Morata non basta e la società vuole consegnare a Fonseca un nuovo bomber. Tra i nomi sondati dal Diavolo c’è anche quello di Niclas Fullkrug, potente centravanti del Borussia Dortmund e della Nazionale tedesca. Ora però per gli uomini mercato rossoneri c’è da fare i conti anche con la concorrenza dell’Atletico Madrid.

Secondo quanto riportato dal quotidiano iberico AS, i Colchoneros vorrebbero infatti sostituire proprio Morata con il numero 9 dei gialloneri. Fullkrug viene giudicato da Simeone come il nome giusto per l’attacco della prossima stagione e ora tenteranno di convincere il Dortmund a liberarlo.

Riuscire ad assicurarsi il cartellino di Fullkrug non sarà però semplice né per il Milan e né per l’Atletico Madrid perché ha un contratto in essere con il Borussia Dortmund valido fino al 2026 e la richiesta del club tedesco è di circa 30 milioni di euro.

Il Milan sembrerebbe interessato al giocatore, ma intenzionato ad offrire meno della metà. Cosi occhio alla concorrenza spagnola e il giocatore potrebbe davvero cambiare casacca, ma non per quella rossonera.