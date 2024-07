5 milioni di euro, il Milan fa cassa

Il Milan si assicura un buon incasso, 5 milioni per la società rossonera che potrà reinvestire sul mercato: i dettagli

Vendere giovani ed esuberi, ma non solo. Il Milan può guadagnare anche altrimenti e in questo modo mettere in cassa i fondi utili a completare la rosa. Oltre all’acquisto di Morata, i rossoneri in entrata hanno anche riscattato Alex Jimenez dal Real Madrid per 5 milioni di euro. La stessa cifra è quella che potrebbe guadagnare il Milan da un’inaspettata operazione in uscita.

Dopo Morata, il Milan di Fonseca vuole spingere sull’acceleratore e concludere almeno altri tre acquisti di livello. Servono un difensore centrale, un altro centrocampista di qualità e un terzino destro. E non dispiacerebbe un altro attaccante. I nomi seguiti sono noti: si va dai serbi Strahinja Pavlovic e Lazar Samardzic alla punta tedesca Niclas Fullkrug; da Fofana a Emerson Royal, dal colombiano Richard Rios a Issa Kaboré del Manchester City.

Ma da dove possono arrivare i 5 milioni cash utili a chiudere un nuovo colpo? Sembra che Atalanta e Napoli siano ancora in corsa per ingaggiare Marco Brescianini, centrocampista del Frosinone cresciuto nel Milan. I ciociari chiedono almeno 10 milioni di euro per cederlo. E il Milan ha il 50% sulla futura vendita, quindi potrebbe incassare subito 5 milioni e ripagarsi la spesa per Jimenez.

5 milioni dal Frosinone al Milan: c’entra l’ex Brescianini

Brescianini ha una sola presenza all’attivo col Milan, risalente a quattro anni fa. Dopo vari prestiti, il centrocampista offensivo, bravo anche a giocare da interno e da mediano, è però diventato un nome appetibile sul mercato. Piace molto ad Antonio Conte, che lo vorrebbe nel suo Napoli. E, a quanto pare, ha intrigato anche De Rossi.

Entrato nel mondo rossonero a otto anni, Brescianini si è fatto tutta la trafila delle giovanili del Milan. Poi, il primo agosto 2020, a fine campionato, entrò in campo per la prima volta con i grandi al posto di Bennacer, prima del 70′. Alla fine di quello stesso mese fu girato in prestito alla Virtus Entella, in Serie B. Lì, il ragazzo collezionò 29 presenze, 2 goal e 2 assist in campionato e si mise in mostra con buone prestazioni nonostante la stagione fallimentare del club (ultimo posto e retrocessione in Serie C). L’anno dopo il Milan lo prestò al Monza.

Con i brianzoli giocò pochissimo: solo 5 presenze totali in Serie B e una in Coppa Italia. E allora ad agosto 2022 arrivò il terzo prestito, stavolta al Cosenza. Di nuovo Brescianini riuscì a trovare spazio e a imporsi come centrocampista di sostanza e in grado di segnare. Nell’estate del 2023, a sorpresa Brescianini venne poi acquistato a titolo definitivo dal Frosinone, squadra neo-promossa in Serie A. Il canterano rossonero si è reso protagonista di un ottimo campionato, con 40 presenze, 4 reti e 2 assist fra campionato e coppa. Le sue prestazioni non sono però bastate a evitare la retrocessione del club ciociaro in Serie B.