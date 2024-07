Dal Milan al Como: nuovo colpo da capogiro per i lariani

Il neopromosso Como non smette di stupire. Dal Milan al Como: altro colpo da standing ovation per il club lariano

Il neopromosso Como non ha alcuna intenzione di essere una meteora in Serie A. Il club lariano, di proprietà dei fratelli indonesiani Robert e Michael Hartono – che, secondo Forbes, vantano un patrimonio stimato in 48 miliardi di dollari che li colloca rispettivamente al 71° e 76° posto della classifica dei più ricchi al mondo – ha grandi ambizioni.

Insomma, il Como non si accontenta della salvezza, l’obiettivo prioritario per ogni neopromossa, ma punta a inserirsi progressivamente nell’elite del calcio italiano. Lo dimostra il fatto che nel mirino del club lariano finiscono profili non propriamente da neopromossa. In cerca di rinforzi a centrocampo, Cesc Fabregas monitora con attenzione la situazione in casa Juventus: il brasiliano Arthur, in uscita dal club bianconero, è il profilo che più gli interessa.

I lariani hanno già sondato il terreno per il regista verdeoro ma non sarà un’operazione semplice sia per il pesante ingaggio dell’ex viola sia per le manifestazioni d’interesse da parte di club della Premier League arrivate negli ultimi giorni. Non solo. L’ambizioso Como guarda anche in casa Milan per un colpo che alzerebbe non poco le quotazioni del club lariani nel borsino della Serie A.

Milan, Florenzi in uscita: a quello degli arabi si aggiunge l’interesse del Como e del Valencia

Se il neocampione d’Europa, con la maglia della Spagna, Alvaro Morata è il primo vero colpo di mercato del Diavolo, Alessandro Florenzi ha messo a segno, nel test match contro il Rapid Vienna, il primo gol del nuovo corso del club rossonero targato Paulo Fonseca.

Ciononostante, l’esterno resta in uscita: l’ex giallorosso non rientra nei piani del tecnico portoghese che, quindi, ha dato il via libera alla sua cessione. Ebbene, a Florenzi non mancano, certo, i corteggiatori. Oltre ai sondaggi degli onnipresenti club arabi, infatti, nelle ultime ore si è registrato l’interesse del Valencia e, come detto, del Como di Cesc Fabregas.

Dunque, a Florenzi, a cui la prodezza contro il Rapid Vienna non è servita a far cambiare idea a Fonseca, non rimane che sfogliare la margherita: tentare l’esperienza all’estero, magari con un club saudita che lo ricoprirebbe d’oro, o accettare la sfida dell’ambizioso Como di Cesc Fabregas?

Comunque, se Florenzi è sul piede di partenza, il Milan è pronto ad accogliere Alvaro Morata – con l’ex dei colchoneros che ha il compito di non far rimpiangere Olivier Giroud – come testimoniano le parole di Davide Calabria: “Morata è un grande campione e ha fatto una carriera incredibile. Sono convinto che ci darà una mano da subito, ovviamente lo conosciamo già, ma non vediamo l’ora di abbracciarlo“. Ed è quello che si augurano i tifosi del Milan che negli ultimi tempi hanno visto all’opera attaccanti non all’altezza della tradizione rossonera di grandi centravanti.