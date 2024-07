@ML – Colpo in attacco, il Milan aspetta… Osimhen: i dettagli

Le ultime sul centravanti. Il Milan è pronto a mettere le mani su un altro attaccante di spessore: il punto della situazione

Il calciomercato del Milan è ufficialmente inizio, mettendo le mani su Alvaro Morata. Sarà lui di fatto l’erede di Olivier Giroud. E’ vero che lo spagnolo ha deciso di non prendersi la maglia numero nove, ma per personalità e carisma andrà a colmare il vuoto lasciato dal francese.

Lo farà chiaramente in campo, andando a completare il tridente offensivo, con Rafa Leao e Christian Pulisic. Chissà che il prossimo 13 agosto, giorno della partita contro il Monza per il Trofeo Berlusconi, non sia quello dell’esordio dell’attacco delle meraviglie del Diavolo. Nel frattempo il Milan continuerà a lavorare per altri acquisti, compreso un centravanti. Non è un segreto che i rossoneri vogliano regalarsi un nuovo attaccante da affiancare ad Alvaro Morata e a Luka Jovic, qualora dovesse rimanere. Il serbo non è stato messo alla porta, è visto come una pedina preziosa che può cambiare le partite, subentrando dalla panchina, ma se dovesse arrivare un’offerta che accontenta tutti, verrebbe presa in considerazione.

Calciomercato Milan, in avanti viva una vecchia idea: non solo Fullkrug

Oggi il Milan è concentrato sul chiudere altri due colpi, quello utile a rafforzare il reparto difensivo e il centrocampo. Questi d’altronde sono i giorni di Pavlovic e Fofana. Entrambi hanno detto sì al Diavolo, ma va trovata l’intesa totale con il Salisburgo e il Monaco. Intese che sono sempre più vicine per una ventina di milioni per il primo e qualcosa meno per il secondo.

Poi si potrà pensare con maggiore convinzione a Samardzic e al centravanti, che prenderà la maglia numero nove. Il nome in cima alla lista continua ad essere quello di Fullkrug, ma attenzione ad una pista che non è mai tramontata, di cui però si sta parlando poco, quella che porterebbe a Romelu Lukaku.

E’ vero che il centravanti belga si è promesso sposo al Napoli di Antonio Conte. Gli azzurri sono la sua prima scelta, ma va detto pure che De Laurentiis potrà mettere le mani su Lukaku solamente quando avrà venduto Victor Osimhen e ad oggi come riportano molti organi di informazione non c’è stata alcuna offerta da parte del Psg per il nigeriano. Se l’attuale numero nove dovesse rimanere sotto il Vesuvio, Lukaku potrebbe diventare un’occasione di mercato a fine agosto, con il Chelsea costretto a venderlo a condizioni vantaggiose, che potrebbero spingere il Milan ad acquistarlo completamente il reparto offensivo.