Nome nuovo per l’attacco: il Milan piazza l’affare a sorpresa

Il Milan continua ad essere a caccia di rinforzi offensivi: Fonseca e la società sono a lavoro per trovare la miglior scelta possibile

Non si arresta la campagna acquisti del Milan che, dopo una lunga dei tifosi con anche alcuni malumori, ha regalato finalmente il primo colpo. L’arrivo di Alvaro Morata ha fatto gioire che gran parte della tifoseria rossonera perché era richiesto a gran voce un nuovo innesto offensivo dopo la partenza di Olivier Giroud direzione Los Angeles. Il centravanti spagnolo prelevato dall’Atletico Madrid non sarà l’unico rinforzo per l’attacco del Milan e il club sta cercando nuovi colpi.

In casa Milan ci sono il presidente Paolo Scaroni, la dirigenza e il nuovo allenatore Paulo Fonseca che stanno discutendo su quali mosse eseguire nelle prossime settimane. Prima dell’inizio del campionato l’obiettivo è infatti quello di trovare un nuovo attaccante e i nomi in ballo sono parecchi. Oltre al già citato Niclas Fullgruk, sulla lista obiettivi del Diavolo è comparso anche un nome nuovo che potrebbe stuzzicare le fantasie di Fonseca e magari donare pure delle gioie al pubblico.

Il Milan bussa alla porta del Chelsea: il nuovo obiettivo per l’attacco

Tra i molti sondati dal Milan per rinforzare ancora l’attacco ce n’è uno nuovo che è ancora piuttosto giovane e che proviene direttamente dalla Premier League. Si tratta di Armando Broja, centravanti forte fisicamente e dotato anche di buona tecnica individuale. Nato nel 2001, Broja è anche la punta della nazionale albanese e il suo cartellino è di proprietà del Chelsea, squadra che è spesso protagonista nel calciomercato con molte operazioni chiuse sia in entrata che in uscita.

Tra i possibili addii potrebbe quindi esserci anche l’albanese che piace al Milan da diverso tempo e per il quale i rossoneri stanno pensando di fare un’offerta formale specialmente se dovesse essere accettato il prestito come base dell’operazione, come riportato dal media britannico CaughtOffside.

Nell’ultima stagione di Premier League, Broja non ha giocato però solo con il Chelsea: a gennaio infatti è stato prestato al Fulham. In tutto per lui in quest’ultima annata si conta un solo gol in 21 presenze ma c’è da tenere conto che è stato frenato da un recente brutto infortunio.