Sospiro di sollievo Ferrari, l’annuncio scatena la festa

La Ferrari può tirare un sospiro di sollievo almeno su un aspetto: c’è da essere fiduciosi dopo l’ultimo annuncio arrivato in queste ore

La scuderia di Maranello deve cercare di mettersi a punto per il futuro se vuole tornare ad essere veramente competitiva per il titolo mondiale. La Red Bull non è più l’unica avversaria, vista la crescita costante di McLaren e Mercedes.

La Ferrari si trova a fare i conti con nuovi avversari in questa fase del campionato e oltre alla Red Bull ora ci si sono messe di mezzo anche McLaren e Mercedes. Se all’inizio della stagione si poteva immaginare che la squadra di Norris e Piastri potesse dare fastidio solo su determinati circuiti, con il passare dei mesi ci si è dovuti arrendere al fatto che gli inglesi sono attualmente al top.

Come visto in Ungheria nemmeno più Max Verstappen riesce a tenere il passo e questo sta generando un certo nervosismo nel campione del mondo in carica. Anche la Mercedes sembra essere risorta e dopo le due vittorie consecutive ottenute con Russell e Hamilton in Austria e Gran Bretagna è arrivato un altro podio in Ungheria.

Sir Lewis ha toccato quota 200 podi in carriera e si sta dimostrando ancora prontissimo a sfruttare le occasioni che gli si presentano davanti. Sainz e Leclerc non hanno brillato e hanno chiuso rispettivamente al sesto e quarto posto, con l’unica consolazione di essere più competitivi rispetto ai precedenti due appuntamenti.

Mercedes, Toto Wolff smentisce l’interesse: un rivale in meno per la Ferrari

Per trovare la quadratura giusta in vista del finale di stagione e soprattutto del 2025 serve qualcosa di diverso e molti pensano che possa essere Adrian Newey. Il futuro del progettista inglese non è stato ancora scritto ma sembra sempre più distante da Maranello.

Su Newey si è scatenata un’asta incredibile dopo l’annuncio del suo addio alla Red Bull. In molti lo hanno accostato al Cavallino Rampante ma adesso l’opzione più credibile è che resti a lavorare in Inghilterra. Ad offrire una sede in loco tra i top team sono Aston Martin e McLaren, oltre alla Mercedes (Brackley). Quest’ultima sembra però essersi ufficialmente defilata, almeno sentendo parlare dell’argomento il team principal Toto Wolff.

L’accoppiata Newey-Verstappen è forse solo un sogno descritto dai media. Il numero uno della Mercedes ha dichiarato ai microfoni degli austriaci di Oe24: “Siamo una squadra unita. Nella buona e nella cattiva sorte. So di poter contare su James Allison e sul suo team”. Quindi nessun interesse per il genio britannico che al momento resta ancora in cerca d’autore.