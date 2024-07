Sta convincendo Fonseca, ora può restare al Milan

Possibile cambio di strategia di mercato del Milan riguardo un calciatore che fino a pochi giorni fa era considerato un esubero.

Dopo poco più di due settimane di ritiro in casa Milan sta maturando una decisione nuova riguardo il destino di un calciatore che sembrava certo di salutare i rossoneri durante questa estate.

I primi giorni di allenamento hanno messo in mostra l’ottimo stato di forma di un giocatore che sembrava certo di salutare Milanello prima dell’inizio del campionato. In attesa degli arrivi dei nuovi acquisti ed i rientri dei nazionali, Paulo Fonseca sta sfruttando questi giorni per valutare quali calciatori possano fare al caso della squadra rossonera in vista della prossima stagione. Nelle ultime ore sta prendendo piede la possibilità di vedere ancora con la casacca del Milan un centrocampista che sembrava destinato a dire addio.

Calciomercato Milan, bloccata la cessione: un esubero ora può restare

Le buone prestazioni fornite da Alexis Saelemaekers in questi primi giorni di allenamento stanno convincendo Paulo Fonseca e la dirigenza del Milan a valutare la conferma del belga in vista della prossima stagione.

Le qualità e la duttilità del belga sono molto apprezzate dal tecnico portoghese che potrebbe dare una chance al classe 1999 in vista della prossima stagione. Tornato dal prestito al Bologna dopo un’ottima stagione in rossoblu, l’esterno offensivo è pronto a mettersi in gioco e provare a convincere club ed allenatore a puntare su di lui. Saelemaekers potrebbe rappresentare un’alternativa a Leao ma anche una pedina da inserire sulla trequarti o sulla destra a seconda delle necessità.

Una sua eventuale permanenza a Milanello però aprirebbe le porte alla cessione di Noah Okafor con lo svizzero che si è sempre fatto trovare pronto quando è stato chiamato in causa durante la scorsa stagione non riuscendo però ad imporsi per un ruolo da titolare. Al momento però non sembrano esserci offerte convincenti per il cartellino dello svizzero, pronto a fare ritorno a Milanello per mettersi a disposizione del nuovo allenatore.

Per quello che riguarda Saelemaekers il Milan ha fissato a circa 15 milioni di euro il prezzo del suo cartellino. Dopo la decisione del Bologna di non riscattare il belga per 10 milioni, i rossoneri hanno alzato le proprie richieste complici le buone prestazioni del ragazzo agli ordini di Thiago Motta. Fino a questo momento però sono giunti solamente dei sondaggi dalla Premier League con il Leicester interessato all’esterno offensivo.