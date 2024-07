Fofana è un jolly: come cambia il centrocampo del Milan, tutte le soluzioni

Fofana è un giocatore che farebbe molto comodo a Fonseca: il Milan spera di riuscire a chiudere il suo acquisto in questi giorni.

Uno degli obiettivi del mercato estivo rossonero è sicuramente Youssouf Fofana, oggetto di una trattativa che va avanti da settimane. L’accordo con il giocatore c’è, manca quello con il Monaco.

Con il 25enne nazionale francese è stato concordato un contratto quadriennale che prevede uno stipendio da 3 milioni di euro netti annui. Per quanto concerne il cartellino, il club monegasco era partito da una richiesta sui 25 milioni, ma considerata la scadenza contrattuale ravvicinata del giocatore (giugno 2025) si può chiudere a 20, bonus compresi. Il Milan non è ancora arrivato a questa cifra e ciò ha favorito l’inserimento di altre società, ad esempio Manchester United e Atletico Madrid. Alcune fonti fanno sapere persino che il Monaco avrebbe aumentato la propria richiesta a 30-35 milioni. In tal caso, diventerebbe impossibile un trasferimento a Milano.

Milan, in che ruolo può giocare Fofana: ci sono due possibilità

Vedremo che sviluppi ci saranno nelle prossime ore e nei prossimi giorni, ma per il Milan sarebbe importante assicurarsi Fofana. Si tratta di un centrocampista che ha caratteristiche che servono alla mediana di Paulo Fonseca, bisognoso di un giocatore forte fisicamente e abile a recuperare palloni, oltre che a garantire equilibrio in generale.

Sebastiano Solaroli, agente e intermediario, ha parlato di lui in un’intervista concessa a MilanLive.it: “Può giocare ovunque. Nel Monaco ha fatto prevalentemente il mediano, ma anche mezzala: che sia un sistema a due o a tre, è polivalente perché abbina qualità a quantità. Non è un qualitativo puro alla Reijnders, ma sa anche dettare i tempi. È la pedina che ti permette di fare il centrocampo come vuoi, perché può fare qualsiasi ruolo. Nel 4-2-3-1 con Reijnders di fianco e Loftus-Cheek trequartista, oppure puoi giocare a tre con l’olandese davanti alla difesa e lui e l’inglese mezzali. Con lui puoi giocartela come vuoi“.

Nel 4-2-3-1 che ha in mente Fonseca, ovviamente Fofana andrebbe ad affiancare Tijjani Reijnders. Questa è la coppia titolare. Però il francese può anche essere abbinato a Ismael Bennacer e Yacine Adli, che sono altri due calciatori di qualità. Meno qualitativa sarebbe una mediana con lui affiancato a Yunus Musah o a Tommaso Pobega.

Fofana può anche essere impiegato in un centrocampo a tre nel 4-3-3. Lì può agire da mezzala, ma non si può escludere neppure un impiego da perno centrale se Fonseca volesse schierare una “diga” davanti alla difesa.

Centrocampo 4-2-3-1: Fofana (Musah/Pobega), Reijnders (Bennacer/Adli)

Centrocampo 4-3-3: Loftus-Cheek (Musah), Reijnders (Bennacer), Fofana (Pobega)

Centrocampo 4-3-3: Loftus-Cheek (Musah), Fofana (Bennacer), Reijnders (Pobega)