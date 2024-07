Fonseca controcorrente: la richiesta è chiara, vuole tenerlo

Paulo Fonseca va controcorrente, la richiesta dell’allenatore del Milan alla società è chiarissima. Vuole tenere il giocatore, i dettagli

Il Milan sta cambiando diversi elementi della propria rosa. Ogni singolo membro della squadra è valutato da Paulo Fonseca, per vedere se risponde alle sue esigenze di calcio. Moncada e Furlani penseranno al resto: piazzare gli esuberi, individuare gli innesti validi per rinforzare la rosa. Terminato il tormentone dell’attaccante con l’arrivo di Alvaro Morata, adesso è avviata una trattativa per rinforzare la difesa. Il profilo individuato è Strahinja Pavlovic.

Il centrale serbo ha 23 anni e gioca nel Salisburgo. La dirigenza rossonera l’ha messo nel proprio mirino da tempo. C’è ancora distanza però tra le parti in quanto il club meneghino offre 18 milioni di euro, a fronte di una richiesta minima di 25 da parte degli austriaci. L’intesa può trovarsi, come spesso capita in questi casi, a metà strada. L’affare non è comunque in dirittura d’arrivo, in quanto non manca la concorrenza come ad esempio l’Atletico Madrid.

Fonseca ha deciso, ecco il loro futuro al Milan! L’allenatore è stato chiarissimo

I rossoneri restano fiduciosi e ottimisti anche perché c’è già l’intesa con il calciatore, va solo trovato quella con la squadra della Red Bull. Pavlovic vuole venire a giocare in Italia ed è in pressing sul Salisburgo per essere ceduto. In attesa di saperne di più su come finirà questa trattativa, la società si è già interrogata con il proprio allenatore su chi dovrà fargli spazio in difesa.

Attualmente il Milan ha quattro centrali: Tomori, Thiaw, Kalulu e Gabbia. C’è anche il giovane Simic ma è diretto all’Anderlecht. Dunque con l’arrivo di Pavlovic ne diventerebbero cinque. Qualcuno è di troppo e va ceduto? Paulo Fonseca è stato categorico con la società: non vuole cessioni tra i centrali. Il tecnico portoghese ha fatto una richiesta netta a Moncada e Furlani, chiarendo di voler tenere Thiaw e Kalulu, i principali indiziati a lasciare il Milan in caso di ulteriore addio.

La società non ha battuto ciglio e intende accontentare il proprio allenatore, anche memore di quanto successo l’anno scorso quando tra dicembre e gennaio, i meneghini si ritrovarono con quasi tutti i centrali infortunati tanto da dover adattare Theo Hernandez o chiamare dalla Primavera Simic. Il ritorno nel mercato invernale di Gabbia rese solo meno problematica la situazione. Il Milan non vuole correre più rischi del genere. La volontà della dirigenza è quella di portare Pavlovic sotto l’ombra del Duomo senza però sfoltire la rosa nel reparto difensivo.