Il Milan non si arrende: nuovi contatti e colpaccio in arrivo

Calciomercato Milan, i rossoneri non si arrendono: nuovi contatti per il big, colpaccio in arrivo

Una prima uscita con tanti segnali positivi per il nuovo Milan di Paulo Fonseca. Contro il Rapid Vienna i rossoneri non sono andati oltre il pareggio ma si è già intravisto il cambio radicale che la squadra sta affrontando. Tutto questo nonostante le attenuanti, come la condizione fisica e l’assenza di tantissimi giocatori: il tecnico portoghese sa benissimo che c’è moltissimo da lavorare in queste settimane prima dell’inizio del campionato.

Chi non ha mai smesso di lavorare, invece, in questo periodo è sicuramente la dirigenza del ‘Diavolo’ con Zlatan Ibrahimovic in prima linea. Il dirigente, infatti, vuole regalare altri colpi di qualità da aggiungere alla rosa. Soprattutto nel reparto difensivo, in particolar modo sulla fascia destra, dove lo svedese ha individuato il calciatore adatto.

Si guarda in Premier League, precisamente in casa Tottenham, dove spunta un big con le valigie in mano. Si tratta di Emerson Royal, di certo non un nome nuovo, che continua a piacere in quel di via Aldo Rossi. Proprio sull’esterno della Selecao arrivano delle importantissime novità che fanno gioire i sostenitori rossoneri.

Milan, contatti continui con Emerson Royal: il punto

Una cosa è certa: il Milan non ha alcuna intenzione di arrendersi per Emerson Royal. Un nome che, a dire il vero, è sempre piaciuto in casa rossonera già dalla passata stagione quando sembrava ad un passo l’arrivo dell’ex Barcellona. Il giocatore non è considerato un titolare negli ‘Spurs‘ ed è per questo motivo che vorrebbe avere molto più spazio, a costo anche di trasferirsi in un’altra grande squadra. Secondo quanto riportato da ‘Caught Offside‘ il Milan sta continuando ad avviare contatti con l’entourage dell’atleta.

Già all’inizio di questa estate la dirigenza ha cercato di avviare i primi colloqui per il brasiliano. I risultati, però, non sono stati assolutamente positivi. Il ruolo naturale, come citato in precedenza, è quello di terzino destro. Oltre ad essere posizionato a centrocampo (sempre su quella fascia) il classe ’99 può essere adattato anche come difensore centrale.

Insomma, un calciatore che può regalare più di una alternativa al manager portoghese. I termini contrattuali, infine, non rappresenterebbero un problema per la società. Il suo accordo con gli inglesi andrà in scadenza il 30 giugno del 2026. Attualmente percepisce uno stipendio da 2,5 milioni di euro a stagione, per il cartellino il Tottenham vorrebbe almeno 18 milioni (con possibilità di sconto).