Sinner sotto attacco, spunta la soluzione: annuncio improvviso

Sinner merita di essere protetto a tutti costi, da pressioni che si fanno sempre più evidenti: questa l’opinione di un grande nome del tennis nostrano

Che Sinner sia il tennista azzurro capace più degli altri di catalizzare le attenzioni su di se, è un dato oramai di fatto appurato da più parti. Da quando, soprattutto, Jannik ha vinto gli Australian Open a Melbourne, le pressioni mediatiche nei suoi confronti sono aumentate a dismisura. Ogni cosa che fa diventa di dominio pubblico.

La storia dello sport, non solo del tennis, ci ricorda che a volte le pressioni da parte di tifosi e media possono giocare un brutto scherzo al campione malcapitato. Gli esempi sono tanti, anche in Italia.

Sinner dovrebbe essere quindi protetto da ogni tipo di situazione potenzialmente nociva e deleteria. Ne va del suo futuro da indiscusso protagonista. Questa l’opinione di Paolo Bertolucci, il ‘braccio d’oro’ del tennis tricolore che ha preso le difese recentemente del campione altoatesino.

Jannik Sinner, arriva la sentenza di Bertolucci

Sinner ha trascorso gli ultimi giorni in Costa Smeralda, Sardegna, in compagnia della fidanzata, anch’essa tennista, Anna Kalinskaya, un ottimo modo per smaltire la delusione di Wimbledon e ricaricare le batterie in vista delle prossime Olimpiadi di Parigi. Pochi giorni di pausa che gli sono serviti anche per capire l’importanza di questa competizione: vincere l’oro olimpico sarebbe una soddisfazione immensa, pari se non addirittura superiore rispetto a uno dei quattro grandi slam.

Non sarà semplice, c’è un’ardua concorrenza e Jannik è chiamato a reagire dopo le ultime cocenti delusioni. In merito alla situazione attuale del campione trentino, il commentatore di Sky Sport ed ex tennista azzurro Paolo Bertolucci non ha molti dubbi. Crede che Jannik sia uno di quei talenti preziosi da preservare a tutti i costi.

“In questo momento per lui è fondamentale avere uno scudo protettivo, soprattutto in questa fase con la fidanzata. La pressione inoltre non arriva solo dal nostro paese”, ha dichiarato Bertolucci ai microfoni di Radio24, sottolineando che a livello caratteriale Jannik “non è come Alberto Tomba o Valentino Rossi“; e quindi questa è una ragione in più per proteggerlo da eventuali pressioni che arrivano da ogni parte del mondo (avendo Jannik una fanbase globale).

Sulle prossime Olimpiadi, torneo del tutto differente rispetto ad altre competizioni tennistiche, l’ex campione la pensa così: “Le Olimpiadi sono una giostra tritatutto, i giocatori di tennis sono più ordinati, non sono abituati a vivere quel marasma. Ma sarà una bella avventura, abbiamo una squadra molto forte”.