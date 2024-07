Fonseca se ne è innamorato, posto il veto sulla sua cessione

Paulo Fonseca si è innamorato di un calciatore durante questi primi giorni di ritiro ed ha posto il veto sulla sua cessione.

Dopo poco più di due settimane di ritiro, Paulo Fonseca è già arrivato a diverse conclusioni sui calciatori a disposizione, decidendo chi tenere in vista dell’inizio della stagione e chi salutare.

In queste prima due settimane di lavoro il tecnico portoghese è rimasto piacevolmente colpito da un giovane rossonero che sarà trattenuto per fare la spola tra il Milan Futuro e la prima squadra, almeno per quello che riguarda la prima parte di stagione. Diverse squadre si erano fatte avanti per avere il gioiello in prestito ma la società ha concordato con il tecnico di tenere il giovane talento in rosa per farlo crescere in casa.

Calciomercato Milan, niente cessione: Fonseca vuole tenerlo

Mattia Liberali, talento classe 2007, ha stregato Paulo Fonseca in questi primi giorni di allenamento a Milanello. Il centrocampista ha mostrato personalità e qualità durante le prime amichevoli, riuscendosi a ritagliare uno spazio importante durante l’amichevole contro il Rapid Vienna.

Nei giorni scorsi il Milan ha ricevuto diverse proposte da squadre di Serie B che avrebbero voluto il giocatore in prestito per la stagione che sta per prendere il via. Compiuti 17 anni ad aprile, Liberali sarà aggregato al Milan Futuro di Daniele Bonera che è pronto a fare del giovane gioiello un punto di forza della propria squadra. Non è da escludere però che Fonseca decida di portarlo con la prima squadra in più di un’occasione per provare a dare al Milan un nuovo corso che punti molto sui giovani.

17-year old Mattia Liberali made his (unofficial) AC Milan debut a couple days ago 🇮🇹❤️🌟 An instrumental piece to the Italy U17 European Championship side, and one to watch for the future. 👀🔝 pic.twitter.com/wusPXJDucd — Italy Focus 🇮🇹 (@theitalyfocus) July 22, 2024

Liberali è stato protagonista, insieme a Camarda, della vittoria dell’europeo under 17, una competizione che ha messo in mostra l’ottimo lavoro del settore giovanile rossonero che in questi anni sta sfornando diversi talenti pronti ad inserirsi nella prima squadra di Fonseca. Niente addio quindi per il centrocampista che proverà, insieme ai suoi ex compagni della Primavera, a mettere in difficoltà il tecnico portoghese attraverso buone prestazioni con la maglia del Milan Futuro.

Stesso discorso verrà fatto con Kevin Zeroli. Impegnato nell’europeo under 19, il capitano della Primavera del Milan ha già fatto il suo esordio in prima squadra ed è pronto ad essere uno dei protagonisti del Milan Futuro. Per lui però si prevede un inserimento in pianta stabile tra i convocati di Fonseca che sembra apprezzare molto anche le qualità del classe 2005 considerato un possibile perno del Milan nei prossimi anni e della nazionale.