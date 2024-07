Milan ancora più americano: chi è Johnny Cardoso, l’ultima idea per il centrocampo

Il Milan può diventare ancora più americano con l’acquisto di Johnny Cardoso, il centrocampista è l’ultima idea dei rossoneri

Il mercato del Milan continua con la consapevolezza di dover acquistare dei calciatori giovani da integrare ad altri con molta più esperienza. Un mix che ha portato lo scudetto con Pioli qualche anno fa e anche una semifinale di Champions League.

Smaltita la delusione per non essere arrivati a Joshua Zirkzee per le commissioni troppo alte al suo agente Kia, il club rossonero si è subito riversato su Alvaro Morata, fresco campione d’Europa con la Spagna.

Il Milan si è interessato anche a Emerson Royal per rinforzare gli esterni con le situazioni ancora da definire di Calabria e Florenzi ed è in trattativa per Youssouf Fofana. Il centrocampo, infatti, è uno dei reparti a cui aggiungere nuova linfa, ma il Monaco chiede almeno 30-35 milioni, una cifra ritenuta troppo alta dalla dirigenza.

Ecco che, dunque, il Milan può riversare le proprie risorse su Johnny Cardoso, talentuoso centrocampista del Betis e, manco a dirlo, americano. La colonia statunitense in rossonero si arricchirebbe ancor di più dopo – ovviamente è compresa anche la proprietà – Yunus Musah e Christian Pulisic.

Milan, chi è Johnny Cardoso del Betis

Johnny Cardoso è un centrocampista che al Betis agisce più da mediano, mentre con la nazionale statunitense ha compiti più offensivi. Il Betis lo ha acquistato pochi mesi fa per 6 milioni e nel contratto gli ha inserito una clausola da ben 80 milioni di euro. Una cifra chiaramente fuori mercato, le ultime voci riferiscono di una valutazione complessiva molto vicina ai 25 milioni.

Una cifra importante, considerando che Johnny Cardoso non è uno che ruba l’occhio, ma si è sempre distinto per la sua abilità in campo di badare molto alla fase difensiva, soprattutto al Betis. A Siviglia è diventato subito un giocatore importante, con 19 presenze tra Liga e Conference e un totale di 1.512′ giocati.

Ha anche il passaporto italiano e qualora il Milan decidesse di puntarci, non occuperebbe lo slot da extracomunitario. Il suo contratto scadrà il 30 giugno 2029 e il Betis vorrebbe tenerlo, ma è chiaro che resistere alle lusinghe del club rossonero sarebbe complicato, anche per la partecipazione alla Champions.

Cardoso, dunque, potrebbe essere quel giocatore che completerebbe il centrocampo rossonero, con compiti difensivi e qualità nell’impostazione. E chissà che il Milan non possa puntarci seriamente viste le situazioni tutte da valutare riguardo Yacine Adli e Ismael Bennacer.