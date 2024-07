Ultim’ora Milan, rivelazione improvvisa: “Valigia già pronta”

Clamorose sono le notizie che riguardano il mondo Milan, rivelazione improvvisa del calciatore: “La valigia era già pronta”

Il Milan continua la sua preparazione, sotto gli occhi vigili del nuovo allenatore Paulo Fonseca, in vista dell’inizio del nuovo campionato. A meno di un mese dalla Serie A il ‘Diavolo’ continua con le sue amichevoli estive per cercare di recuperare la migliore condizione fisica. D’altra parte, però, c’è una dirigenza che sta cercando di regalare al suo allenatore innesti di qualità.

Soprattutto per quanto riguarda l’attacco. Alvaro Morata, infatti, pare non essere affatto l’unico centravanti per la nuova stagione. L’obiettivo dei rossoneri, infatti, è quello di convincere Niclas Fullkrug a trasferirsi in quel di Milano e lasciare il Borussia Dortmund. Nel frattempo, però, arrivano clamorose rivelazioni da parte di un calciatore che avrebbe potuto seriamente vestire i colori rossoneri.

Il tutto è avvenuto meno di un anno fa, in piena sessione estiva di calciomercato, ma alla fine le cose per lui non andarono come si aspettava. Stiamo parlando di Rafa Mir, passato in prestito al Valencia dal Siviglia, che ha raccontato un aneddoto che nessuno conosceva fino ad ora. Lo ha fatto rilasciando una intervista ai microfoni di ‘Dazn‘ in Spagna.

Milan, Rafa Mir era pronto: “Avevo già fatto la valigia, poi…”

Nell’ultimo giorno di mercato estivo della passata stagione Rafa Mir sembrava ad un passo dal trasferimento in Serie A per andarsi a giocare le sue carte con il Milan. Sembrava davvero tutto fatto, con tanto di valigia pronta. Poi, però, saltò tutto per il dispiacere del nativo di Cartagena. Il classe ’97 ancora non riesce a digerire quell’affare mai andato in porto: “Ricordo che mi trovavo a casa con la valigia pronta in attesa di prendere l’aereo che mi avrebbe portato a Milano“.

Il dietrofront, però, arriva proprio dal Siviglia. Motivo? Non riuscivano a trovare un altro attaccante per rimpiazzarlo. Morale della favole: il giocatore disfa le valigie e non parte più per Milano. Delusione immensa per il 27enne che, a distanza di tempo, ancora non se ne capacita: “Il giorno dopo la chiusura del mercato mi avvisarono che un altro collega era in arrivo (Mariano, ndr), rimasi sorpreso“.

Rafa Mir, alla fine, rimase proprio al Siviglia dove cercò di giocarsi le sue chance: in 22 apparizioni trovò la via della rete in soli 3 occasioni non partendo quasi mai titolare. Adesso, però, il suo futuro si chiama Valencia dopo che i ‘Rojiblancos‘ lo hanno mandato in prestito lo scorso 11 luglio.