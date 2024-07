Blitz Milan e colpo dal Manchester City, che affare

Svolta Milan sulla fascia: ecco le ultimissime di calciomercato sul nuovo affare dei rossoneri. Il giocatore arriva direttamente dal Manchester City.

Via libera di Pep Guardiola che ha messo sul mercato il talento brasiliano. Il calciatore, infatti, non rientra nei piani del manager spagnolo che ha deciso di venderlo in questa sessione estiva di calciomercato. Alla lista delle pretendenti si è aggiunto anche il Milan, che è pronto ad anticipare la concorrenza e portare in Serie A il giovane talento. Ecco tutti i dettagli sull’acquisto del calciatore, che può fare la differenza nel campionato italiano.

Il Milan conta di chiudere quanto prima i colpi di mercato, affari in difesa e centrocampo. Un volta definite queste operazioni, la società si concentrerà su altri obiettivi di mercato. Il club rossonero, infatti, ha messo nel mirino il giovane Yan Couto, giovane talento classe 2002 del Manchester City.

Gli inglesi sono pronti a cedere il calciatore, che la scorsa stagione ha giocato in prestito al Girona impressionando tanti addetti ai lavori, tra cui gli scout del Milan che hanno segnato il suo nome fra quelli da prendere per questa sessione estiva di calciomercato.

Calciomercato Milan: svolta sulla fascia, lo prendono dal Manchester City

Valutazioni in corso da parte del club, alla ricerca di un nuovo esterno difensivo. La società, infatti, dopo aver mollato la presa su Emerson Royal, ha individuato un altro calciatore che milita nel campionato inglese.

C’è stato un sondaggio con il Manchester City per l’acquisto del terzino Yan Couto, che nel corso dell’ultima stagione ha impressionato nella Liga con la maglia del Girona. Dopo aver concluso un ottimo campionato – con gli spagnoli che hanno ottenuto la qualificazione in Champions League – il classe 2002 è tornato di nuovo ai Citizens che adesso sono pronti a cederlo a titolo definitivo.

Prima di portare al Milan Yan Couto del Manchester City, Moncada dovrà superare la concorrenza di altre pretendenti come il Borussia Dortmund. I tedeschi, così come anche la Juventus, hanno messo nel mirino il calciatore brasiliano che è valutato dal City Group ben 40 milioni di euro.

Una cifra davvero spropositata per le squadre italiane e i rossoneri attenderanno gli ultimi giorni di mercato, nella speranza di strappare un’affare low cost, magari in prestito con diritto di riscatto. La priorità per il club rossonero è la fascia e piace e non poco Yan Couto.