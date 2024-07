Fonseca ha detto sì, doppio sacrificio eccellente sul mercato

Milan impegnato sul mercato. Fonseca attende rinforzi. Attenzione anche alle possibili cessioni. Due gli indiziati a lasciare i rossoneri

Sono ore caldissime in casa Milan. Furlani, Moncada e Ibrahimovic hanno seguito la squadra nella trasferta negli Usa, nella quale i rossoneri affronteranno Manchester City, Real Madrid e Barcellona in amichevole. Un viaggio che non impedirà ai tre dirigenti rossoneri di continuare a lavorare sulle trattative da tempo impostate per rinforzare l’organico a disposizione di Fonseca.

Si è complicata (e non poco) quella per Fofana del Monaco. Il club monegasco, forte dell’interessamento di Atletico Madrid e Manchester United, ha alzato la sua richiesta a 35 milioni, decisamente troppi per un calciatore in scadenza tra un anno. C’è stato un avvicinamento forse decisivo per Pavlovic e Emerson Royal, calciatore che il Milan tratta da un mese ormai senza aver raggiunto ancora l’accordo con Salisburgo e Tottenham.

Milan che punta anche a un nuovo arrivo in attacco (si è raffreddata la pista che portava a Fullkrug) e a centrocampo con Samardzic favorito. Il Milan avrebbe ottenuto un’intesa con l’entourage del serbo ma non con l’Udinese che valuta il calciatore almeno 20 milioni.

Milan, due cessioni per finanziare il mercato: chi potrebbe lasciare i rossoneri

Per arrivare a Samardzic e agli altri obiettivi di mercato, il Milan potrebbe monetizzare da possibili cessioni. Fonseca non si opporrebbe alla partenza di Yacine Adli, uno dei possibili sacrificati. Per il centrocampista algerino, sono arrivate offerte dall’Arabia Saudita e dal Qatar. Il Milan chiede tra i 10-15 milioni per la cessione, nonostante la volontà del calciatore sia quella di restare in rossonero.

Un attaccamento alla maglia che Adlì ha esternato in più di un’occasione anche quando, nel suo primo anno al Milan, ha trovato pochissimo spazio con Pioli con poco più di 100 minuti in campo tra Serie A, Champions League e Coppa Italia.

Un altro dei possibili partenti, per il quale il Milan è disposto ad accettare offerte, è Malick Thiaw. Sul difensore tedesco è forte l’interessamento del Newcastle che, curiosamente, potrebbe finanziare di nuovo il mercato del Milan come accaduto un anno fa con l’acquisto di Tonali. Newcastle che avrebbe offerto 30 milioni ai rossoneri che ne chiedono, per ora, dieci di più. La sensazione che si possa arrivare a un accordo

A centrocampo, non è da escludere anche la partenza di Tommaso Pobega che potrebbe essere inserito come contropartita nell’affare Samardzic con l’Udinese. I friulani avrebbero chiesto al Milan i giovani Bartesaghi e Zeroli, richiesta respinta fermamente dai rossoneri.