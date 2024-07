@ML – Milan, è sul mercato: pedina di scambio per il grande colpo

L’inserimento di una contropartita tecnica può essere decisivo per chiudere un affare importante: il club rossonero ci sta pensando.

I tifosi del Milan sono impazienti di vedere nuovi acquisti, dato che finora è stato comprato solo Alvaro Morata. Nei piani della dirigenza dovrebbero arrivare altri cinque rinforzi.

Difensore centrale, terzino destro, centrocampista, trequartista e attaccante sono i ruoli nei quali si dovrebbe intervenire. I nomi nel mirino sono abbastanza noti, anche se non si possono escludere sorprese. Per quanto concerne la posizione trequartista, è Lazar Samardzic il giocatore che interessa a Geoffrey Moncada, Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani. Il 22enne serbo vuole lasciare l’Udinese e approdare in una big per dimostrare tutto il suo valore.

Samardzic al Milan: la possibile chiave dell’operazione

Il club friulano valuta Samardzic 25 milioni di euro, mentre il Milan era partito da 15. Con bonus e percentuale sulla rivendita le parti si possono avvicinare, ma ci può essere un altro fattore a fare la differenza: l’inserimento di una contropartita tecnica.

L’Udinese aveva fatto tre nomi: Davide Bartesaghi, Kevin Zeroli e Lorenzo Colombo. La società rossonera si è opposta, ma ce n’è un altro che invece potrebbe essere quello giusto per sbloccare l’affare Tommaso Pobega.

Monica Tosolini, giornalista di Telefriuli e Udineseblog, ne ha parlato in un’intervista a MilanLive.it: “Penso che la società friulana possa essere interessata a Pobega, visto che alla squadra servono due centrocampisti che sostituiscano Walace e Pereyra. Lui era nel mirino dell’Udinese già anni fa, ma l’agente fa sapere che non è stato contattato né dal club bianconero né dal Milan per un eventuale inserimento in questa operazione. Sembra che il giocatore speri di rimanere a Milano, però risulta essere sul mercato“.

Pobega vuole provare a convincere Paulo Fonseca durante la preparazione estiva, però il Milan valuta le offerte e potrebbe inserirlo nell’operazione Samardzic. Può essere la pedina giusta per arrivare a un accordo con l’Udinese, a cui farebbe comodo un centrocampista con le sue caratteristiche. In caso di trattativa, bisognerà concordare anche la valutazione del calciatore triestino. Il club rossonero lo valuta 12-13 milioni, i friulani potrebbero cercare di strappare una valutazione inferiore per tenere più alta la parte “cash” dell’affare.

Il Milan è partito per gli Stati Uniti, dove sarà impegnato nel Soccer Champions Tour 2024, ma il direttore tecnico Moncada è rimasto a Milano. Ovviamente, sarà in contatto costante con Ibrahimovic e Furlani per tutte le questioni di mercato. Vedremo se nelle prossime ore ci saranno sviluppi sul fronte Samardzic, che ha già detto sì a un eventuale trasferimento in rossonero.