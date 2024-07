Formula 1, punto critico tra due big: arriva lo scontro

Uno scontro che rischia di creare danni in Formula 1: nessuno se lo sarebbe aspettato, ecco cosa sta per succedere

Il Gran Premio di Ungheria ha disegnato un quadro sempre più chiaro per quel che riguarda le forze in pista in Formula 1. Se non è crisi per la Red Bull, poco ci manca. Eccezionali le McLaren ed in risalita la Ferrari, con Leclerc che ha sfiorato il podio. Ad ogni modo, la questione che sta facendo assai discutere è un’altra.

Proprio la scuderia che in questo momento sta fornendo prestazioni incredibili mettendo in serio rischio la leadership della Red Bull, potrebbe presto vivere momenti abbastanza complicati. Si parla di McLaren e di quanto accaduto all’Hungaroring tra Oscar Piastri e Lando Norris. L’ordine via radio di far passare l’australiano non è piaciuto a Norris che, ad una manciata di giri dalla fine, ha lasciato a Piastri la vittoria del GP. Un discussissimo undercut che ha costretto a ristabilire – in maniera forzata – le posizioni in pista, stravolte dall’errata strategia imposta dal muretto a svantaggio dello stesso Piastri.

A tal proposito si è dibattuto tantissimo e proprio nelle scorse ore sono arrivate delle dichiarazioni che hanno lasciato il segno. Un grande ex si è sbilanciato, lanciando l’allarme che può iniziare a far temere il peggio ai tifosi della McLaren. Da Norris a Piastri, ora è tutto chiaro: annuncio clamoroso che non lascia più spazio al minimo dubbio.

Annuncio in diretta: bufera McLaren

Durante l’ultimo episodio del seguitissimo podcast ‘Formula For Success’ Eddie Jordan e David Coulthard sono tornati a discutere di quanto è accaduto nel GP di Ungheria tra Lando Norris e Oscar Piastri. Una situazione evidentemente delicata per la McLaren, almeno per quanto detto dai due protagonisti.

Per Jordan Piastri e Norris sono due piloti di talento, affamati di successo e che difficilmente collaboreranno finché ci sarà a disposizione di vincere qualcosa di importante. “In McLaren la situazione è chiara, due piloti che hanno fame e che non hanno una reale volontà di collaborare quando ci sarà in palio qualcosa di grande”. Ha ‘integrato’ il discorso l’ex pilota scozzese che ha lanciato un messaggio alla scuderia di Woking per risolvere una volta per tutte la delicata situazione. Il rischio di uno scontro è concreto.

“Alla McLaren, forse, potrebbero passarla liscia quest’anno ma lo scontro tra Norris e Piastri prima o poi arriverà. Bisogna fare i conti quando si arriverà ad un punto critico. Andranno prese delle decisioni, fatte delle scelte“. Tra i due risulta difficile scegliere anche se Jordan ha le idee chiare a riguardo: “Norris diventerà un grande della F1, anche Piastri ha tutte le carte in regola per riuscirci”. Gioie e dolori, dunque: una situazione non proprio semplice da gestire per la McLaren.