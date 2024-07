Scippo dalle rivali: bye bye Milan

Niente da fare per il Milan, le rivali di sempre si contendono il calciatore che è stato molto vicino ai rossoneri

Continua la dura preparazione dei rossoneri sotto gli ordini di Paulo Fonseca. Tra meno di un mese inizierà il campionato dove il ‘Diavolo’, nel pomeriggio di sabato 17 agosto, ospiteranno il Torino di Paolo Vanoli. La dirigenza, guidata da Zlatan Ibrahimovic, continua le proprie operazioni di mercato: sia quello in entrata che quello in uscita. Nel frattempo, però, arrivano clamorose novità su un obiettivo rossonero. Anzi, in questo caso, verrebbe da dire “vecchio obiettivo” visto che il Milan è stato superato.

Nelle ultime settimane lo stesso Milan aveva nutrito un certo interesse nei confronti di Jakub Kiwior. Quest’ultimo è una vecchia conoscenza della Serie A dove ha militato con la maglia dello Spezia. Attualmente è in forza all’Arsenal, ma con Mikel Arteta non riesce a trovare lo spazio da titolare (senza dimenticare che il rapporto tra i due non è dei migliori). Sul nazionale polacco, protagonista degli ultimi Europei, sono piombate ben due rivali di sempre del ‘Diavolo’ pronte a contendersi il giocatore.

Milan, niente da fare per Kiwior: le rivali se lo contendono

Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato Ekrem Konur, direttamente dal suo canale ufficiale di ‘X’, pare che sul difensore centrale stia per nascere un “duello” tra il Napoli e l’Inter. Gli azzurri sono alla ricerca di un nuovo calciatore in quel reparto dopo che Leo Ostigard ha accettato il trasferimento in Francia tra le fila del Rennes. Gli stessi partenopei, però, stanno valutando anche l’altra ipotesi che porterebbe allo svincolato Mario Hermoso.

Anche i cugini nerazzurri, dopo la cessione definitiva di Zinho Vanheusden al Mechelen (in prestito), sono alla ricerca di un centrale. Il procuratore del polacco sta lavorando per il suo ritorno in Italia. Anche se l’ostacolo più grande è rappresentato dalla richiesta economica dell’Arsenal. L’obiettivo dei ‘Gunners’ è si quello di cederlo, ma alle loro richieste visto che per acquistare il calciatore nel gennaio dello scorso anno hanno sborsato quasi 20 milioni di euro dal club ligure.

Per la sua cessione si parla di almeno 30 milioni di euro con molte probabilità di sconto. Il Milan, abbandonata definitivamente la pista Kiwior, sta concentrando tutte le sue forze verso un altro giovane difensore: si tratta di Strahinja Pavlovic in uscita dal Salisburgo. Anche in questo caso, però, il Salisburgo spara alto: anche in questo caso la cifra è di 30 milioni di euro.