“È vicino al Milan”, annuncio a sorpresa: chi è Vini Souza, il nuovo obiettivo

Novità dall’Inghilterra sul mercato in entrata del club rossonero: spunta un nome inedito per la squadra di Fonseca.

I tifosi sono impazienti di vedere nuovi acquisti, anche se la dirigenza del Milan continua a non avere fretta. Nonostante ci siano delle chiare mancanze nell’organico, finora è stato preso un solo giocatore (Alvaro Morata).

Un ruolo nel quale servirà intervenire è quello di centrocampista, nello specifico serve un giocatore bravo soprattutto in fase difensiva e forte fisicamente. Da tempo l’obiettivo principale è Youssouf Fofana, con il quale c’è un accordo, però la trattativa con il Monaco sta andando per le lunghe perché c’è distanza tra domanda e offerta. Negli ultimi giorni si è parlato pure di Manu Koné, in forza al Borussia Moenchengladbach e già nel mirino nel 2020.

Milan, novità Vini Souza: ruolo, caratteristiche e carriera

Nelle ultimissime ore è arrivata una notizia dall’Inghilterra su un giocatore mai accostato prima al Milan: Vinicius de Souza Costa, noto semplicemente come Vini Souza. Il giornalista Alan Nixon ha rivelato il 25enne brasiliano sarebbe vicino al trasferimento in rossonero, anche se a Milano sperano che acquisisca a breve il passaporto portoghese per poterlo tesserare come comunitario e non occupare uno dei due slot consentiti per calciatori extra-comunitari.

Si tratta di un centrocampista alto 1,87 metri, forte fisicamente e che si fa sentire soprattutto in fase difensiva. Un mediano classico, più bravo a difendere che a costruire gioco e a contribuire alla fase offensiva. I dati dicono che non eccelle palla al piede, invece è molto abile quando si tratta di contrasti, blocchi, intercettazioni e duelli aerei.

Vini Souza milita nello Sheffield United, retrocesso dalla Premier League alla Championship al termine della scorsa stagione. Indossa la maglia biancorossa dal calciomercato estivo 2023, quando fu comprato per circa 12,5 milioni di euro dai Lommel. Il club belga lo aveva prelevato nel 2020 dal Flamengo, investendo circa 2,5 milioni. Un anno dopo lo ha prestato al Mechelen e in quello successivo all’Espanyol.

Con lo Sheffield United un totale di 38 presenze e un gol. In fase realizzativa da poco contributo: la sua carriera dice che ha segnato solo 4 reti e fornito solamente 2 assist. Vedremo se il Milan deciderà effettivamente di puntare su di lui nel caso in cui non fosse possibile trovare un accordo con il Monaco per Fofana.