Milan sbigottito, il rifiuto cambia tutte le carte in tavola

Il mercato del Milan ha avuto un brusco rallentamento dopo questo rifiuto. La dirigenza rossonera è rimasta senza parole, nessuno se lo aspettava.

Il Milan prosegue la sua tappa di avvicinamento alla prossima stagione. Il club rossonero ha un nuovo allenatore, Paulo Fonseca, chiamato ad invertire la rotta dopo un’annata abbastanza complicata, terminata con la qualificazione in Champions, ma con lo Scudetto dell’Inter, vinto alla fine del derby a San Siro. Stefano Pioli è stato pesantemente criticato per la gestione della squadra e Fonseca crede di poter suggerire le variazioni giuste per ottenere grandi risultati sin dalla prima giornata.

Affinché il club rossonero possa nuovamente lottare per i vertici della classifica, è assolutamente necessario che il mercato regali al tecnico portoghese gli acquisti giusti per rinforzare la rosa. Dopo l’acquisto di Morata e il riscatto di Jimenez, operazioni entrambe da Madrid ma da sponde diverse, la dirigenza del Milan deve registrare un rifiuto inaspettato. Anche i tifosi sono rimasti sorpresi dal rallentamento di questa trattativa, ecco tutti i dettagli.

Samardzic, l’Udinese rifiuta la proposta del Milan

Il Milan vuole rinforzare il centrocampo prendendo Lazar Samardzic, calciatore serbo dell’Udinese, dotato di una tecnica sopraffina. Il talento, nato in Germania nel 2002, è da tempo sul mercato, ma non è ancora riuscito a trovare la squadra giusta per fare il salto di qualità. La scorsa estate è stato molto vicino all’Inter, mentre a gennaio sembrava tutto fatto con il Napoli. In entrambi i casi, la trattativa non è andata a buon fine, per diversi motivi.

Adesso si è fatto avanti il Milan e sembra che la dirigenza rossonera abbia già trovato l’accordo con il ragazzo, ma l’ostacolo sarebbe l’Udinese, ancora poco convinta dell’offerta presentata dal Milan. I bianconeri avrebbero rifiutato le contropartite che la squadra allenata da Paulo Fonseca vorrebbe inserire nella trattativa. Per questo motivo, l’Udinese avrebbe detto di no a Pobega e Adli, calciatori che non rientrano nei piani del Milan in vista della prossima stagione.

Pobega viene da una stagione sfortunata, nel corso della quale ha giocato poco ed è stato fermo ai box per diversi mesi. Adli ha giocato di più, ma potrebbe partire per far spazio a Samardzic. L’Udinese non ha nessuna intenzione di scendere sotto i 25 milioni di euro, bonus compresi. Qualora il Milan presentasse al club del presidente Pozzo una proposta di venti milioni di euro, più altri cinque di bonus, la trattativa potrebbe andare a buon fine.