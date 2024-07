Ancora un problema commissioni: il Milan si tira di nuovo indietro

Il mercato del Milan deve nuovamente far fronte ad un ostacolo imposto dagli agenti e le loro esose richieste di commissioni.

In casa Milan sul fronte mercato in entrata fino ad ora è arrivato in via ufficiale solamente Alvaro Morata che rappresenta il nuovo punto di riferimento dell’attacco rossonero per il nuovo corso targato Paulo Fonseca. L’allenatore portoghese ha preso il posto di Stefano Pioli dopo che il tecnico di Parma ha guidato il Diavolo per poco meno di cinque anni. Morata però non è stato l’unico nome trattato dagli uomini di mercato del Milan per il reparto avanzato ma ci sono stati anche altri obiettivi.

Uno dei primissimi nomi che il Milan aveva messo nella sua lista obiettivi per l’attacco era quello di Joshua Zirkzee del Bologna, una trattativa che però non si è potuta chiudere per le richieste – giudicate eccessive dai rossoneri – mosse dagli agenti del centravanti olandese per portare a Milano il loro assistito. Ora in via Aldo Rossi si teme che possa andare in scena una situazione di mercato molto simile per un altro attaccante che è nel mirino di Zlatan Ibrahimovic da diverso tempo.

Altissime le richieste sulle commissioni poste dagli agenti del centravanti

In questa sessione di mercato il Milan ha sondato tanti profili diversi per rinforzare il suo reparto d’attacco perché, oltre a Morata, il nuovo allenatore Fonseca gradisce anche un secondo centravanti di qualità. Tra i numerosi nomi che sono segnati sulla lista di mercato del Diavolo, c’è anche quello di Jonathan David che attualmente è di proprietà del Lille.

Esattamente come successo nelle scorse settimane per Zirkzee, il Milan deve fare ancora una volta i conti con delle richieste di commissioni molto alte da parte dei procuratori del centravanti canadese. Secondo quanto scritto dal The Sun, gli agenti di David hanno chiesto alle squadre interessate al loro assistito circa 10 milioni di euro che vanno sommati agli oltre 30 milioni di euro che il Lille chiede per il cartellino del classe 2000.

Sulle tracce del giocatore in questo momento ci sono diverse squadre, Milan e West Ham su tutte. Ovviamente però sia i rossoneri che gli inglesi non hanno accettato queste condizioni per acquistare Jonathan David e per tal motivo se le richieste non si abbasseranno nel mese di agosto, l’attaccante canadese pare destinato a rimanere ancora a giocare in Ligue 1.