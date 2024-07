Colpo a zero dal Bologna: sfida Milan-Juventus

Milan e Juventus sono pronte a sfidarsi per un colpo di mercato a zero dal Bologna in vista della prossima stagione.

A poco meno di tre settimane dall’inizio del campionato di Serie A è il momento di stringere i tempi per i vari club alla ricerca di rinforzi.

C’è anche chi però è già al lavoro in vista della stagione successiva con Milan e Juventus che guardano con interesse ad un calciatore del Bologna per il 2025. Rossoneri e bianconeri hanno infatti messo nel mirino un calciatore che vedrà terminare il proprio contratto la prossima estate con l’opportunità di piazzare un affare a costo zero. Una nuova sfida con la Juventus quindi per il Milan con Thiago Motta che potrebbe rappresentare un fattore importante avendo allenato il ragazzo durante la scorsa stagione.

Calciomercato, Milan e Juventus su un gioiello del Bologna

Il Milan starebbe seguendo con attenzione la situazione riguardante Kacper Urbanski. Centrocampista classe 2004, agli ordini di Thiago Motta è stato spesso titolare nel Bologna che ha conquistato l’accesso in Champions League. Una mezzala capace però di giocare sia come interno di centrocampo in una mediana a due ma anche come esterno alto di un tridente.

Il giovane polacco è stato convocato dalla sua nazionale nella sfortunata missione in Germania conclusasi subito ai gironi. Il suo contratto con il Bologna scadrà nel giugno del 2025 anche se c’è l’opzione per il rinnovo di un anno. Le sirene dei grandi club potrebbero però portare il calciatore a volersi liberare per tentare il grande salto anche se c’è da fare i conti con la volontà dei rossoblu di adeguare il contratto del calciatore e prolungare fino al giugno del 2028 l’attuale contratto.

Una volta terminata la sessione di mercato estiva infatti, il Bologna ha intenzione di andare a lavorare sui rinnovi dei giocatori che vedranno terminare presto i propri accordi. Urbanski è tra quelli ed il club di Saputo è intenzionato ad alzare il suo stipendio per convincerlo a restare ancora a lungo in rossoblu.

Milan e Juventus restano alla finestra e, nel caso in cui le trattative tra le parti non dovessero andare a buon fine, sarebbero pronte ad inserirsi nell’affare provando il colpo a zero o, in caso di rinnovo di un anno, a strappare il giocatore a basso prezzo. Quello che appare certo è che il giovane polacco sarà monitorato dalla dirigenza rossonera durante la prossima stagione per poi valutarne l’acquisto in vista dell’estate 2025.