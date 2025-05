Il Milan rompe gli indugi, colpo in chiusura: primo affare per i rossoneri

Il Milan si prepara a chiudere il primo colpo della prossima stagione in ottica di mercato con i rossoneri che hanno fugato ogni dubbio e sono pronti ad ufficializzare l’affare.

Sta iniziando a nascere il Milan della prossima stagione con la dirigenza che è al lavoro per cercare di migliorare la rosa e far tornare da subito la squadra ad essere competitiva.

Se da un lato prosegue la ricerca di un nuovo direttore sportivo che possa lavorare ad un nuovo progetto per il Milan, dall’altro c’è la proprietà che deve iniziare a prendere delle decisioni sul futuro di alcuni giocatori che sembrano essere in bilico. Sono diversi i giocatori che sono in scadenza di contratto o in prestito in casa Milan con il club che è chiamato a prendere delle scelte in merito per iniziare a creare il Milan della prossima stagione. In questo senso va vista la decisione di trattenere un calciatore che in questo ultimo scorcio di stagione è stato importante per il club meneghino.

Milan, arriva il sì della proprietà: si chiude il colpo

Kyle Walker resterà al Milan. Il club ha deciso di trattenere anche in futuro il giocatore inglese giunto durante il mercato di gennaio per rinforzare la rosa. I rossoneri riscatteranno il cartellino dal Manchester City e punteranno su di lui per la prossima stagione.

Non è da escludere che il Milan possa chiedere uno sconto sul costo del cartellino del terzino inglese con i club che si erano accordati per un diritto di riscatto intorno ai 5 milioni di euro. Il Milan vorrebbe chiudere l’affare sulla base di circa 3,5 milioni di euro con il Manchester City che potrebbe dare l’ok considerato il fatto che il giocatore della nazionale inglese non rientra più nei piani del club.

La volontà del Milan per la prossima stagione è quella di puntare su Walker e Alex Jimenez sulla fascia destra con il terzino spagnolo che sta dando sempre più garanzie alla squadra di Sergio Conceicao. L’acquisto di Alexander-Arnold da parte del Real Madrid allontana la possibilità di vedere un riacquisto del cartellino del giovane spagnolo da parte delle merengues che lasceranno, almeno per un altro anno, il laterale al Milan.

Diverso invece il destino di Emerson Royal. Arrivato durante la scorsa estate dal Tottenham, il terzino brasiliano non ha mai convinto a pieno e sembra destinato a cambiare maglia alla fine del campionato in corso. Il laterale potrebbe passare al Galatasaray che lo aveva cercato durante lo scorso inverno senza però riuscire a chiudere positivamente l’affare anche per via del grave infortunio che lo ha tenuto fuori per circa 3 mesi.