Infortunio Florenzi e come cambia il mercato: subito un acquisto

Florenzi si è fatto male seriamente, questo porta il club rossonero ad accelerare l’acquisto di un nuovo giocatore: colpo sempre più vicino.

Il Milan ha sconfitto 3-2 il Manchester City nella prima partita amichevole del Soccer Champions Tour 2024, ma c’è una notizia negativa. Infatti, Alessandro Florenzi si è infortunato e non si tratta di una cosa leggera.

Il terzino 33enne è stato sottoposto a una risonanza e valutazione specialistica che hanno evidenziato un danno legamentoso e meniscale, con la conseguente necessità di sottoporsi ad intervento chirurgico in artroscopia. Nei prossimi giorni ci sarà il rientro in Italia e verrà effettuata l’operazione. Poi sapremo i tempi di recupero. Davvero un peccato quanto successo all’ex Roma, determinato a convincere Paulo Fonseca e che adesso si ritrova KO.

Milan, Florenzi infortunato: ecco il nuovo colpo

Con l’infortunio serio capitato a Florenzi il Milan ha deciso di accelerare il mercato in entrata andando a prendere un nuovo terzino destro. Il nome è noto da tempo: Emerson Royal. Da inizio mercato il 25enne brasiliano è l’obiettivo della società, che ora vuole chiudere il suo acquisto.

Il giornalista Gianluca Di Marzio di Sky Sport ha spiegato che l’ex Barcellona è sempre più vicino al Milan, che ha aumentato la propria offerta. L’operazione con il Tottenham si potrebbe concludere per 14-15 milioni di euro più bonus. Gli Spurs erano partiti chiedendo 20 milioni, mentre il club rossonero voleva spendere massimo 15 milioni. Sembra che le parti si possano avvicinare e arrivare all’intesa totale.

Emerson Royal non ha disputato una buona stagione 2023/2024, Ange Postecoglou lo ha messo ai margini della squadra. Anche per questo il Milan non intendeva spendere una cifra troppo alta, considerando che il Tottenham aveva investito 25 milioni per acquistarlo dal Barcellona nel calciomercato estivo 2021. Nelle prossime ore le parti dovrebbero arrivare alla fumata bianca.

Il brasiliano piaceva molto al Diavolo già quando militava nel Real Betis, però l’offerta degli Spurs era non pareggiabile. Anni dopo il prezzo finale è più basso e sembra che il terzino sudamericano sia destinato ad approdare a Milano. L’esperienza non gli manca e Paulo Fonseca è convinto che sia il giusto rinforzo per la fascia destra.

Una buona fetta dei tifosi è scettica sull’eventuale ingaggio di Emerson Royal, che a Londra non ha impressionato. Certamente il brasiliano ha tanta voglia di cambiare aria e di dimostrare il suo valore, entrare nel progetto Milan sarebbe uno stimolo grande per rilanciare la sua carriera.