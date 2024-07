Kjaer in Serie A, colpo a sorpresa a costo zero

Salutato il Milan alla fine dello scorso campionato vedendo poi terminare il suo contratto, Kjaer è pronto a ripartire dalla Serie A.

Lo scorso 30 giugno è finito il contratto di Simon Kjaer con il Milan dopo una lunga avventura che il danese ha vissuto nel club meneghino contribuendo in maniera decisiva al rilancio della squadra rossonera.

Simon Kjaer è stato salutato con affetto dai tifosi del Milan in occasione dell’ultima partita casalinga dei rossoneri durante la scorsa stagione con il danese che, insieme ad Olivier Giroud è giunto alla fine del suo contratto con il club meneghino. Il centrale difensivo classe 1989 però potrebbe ancora proseguire la sua carriera in Italia con un club pronto a dargli un’occasione ad alti livelli facendo leva sulla sua grande esperienza per vivere un’importante annata anche in ambito europeo.

Calciomercato, Kjaer verso una nuova maglia in Serie A

Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, Simon Kjaer rappresenterebbe una delle alternative in casa Bologna a Mats Hummels. I rossoblu stanno ancora attendendo una risposta dal centrale tedesco che si è svincolato dopo la fine del contratto con il Borussia Dortmund ma nel frattempo stanno valutando altri profili.

Kjaer piace molto alla dirigenza del Bologna e potrebbe rappresentare un affare importante per quello che riguarda la retroguardia a disposizione di Vincenzo Italiano, in particolare dopo l’addio di Riccardo Calafiori ai rossoblu. La priorità per gli emiliani al momento resta sempre Hummels ma Kjaer sta pian piano scalando posizioni nelle preferenze della società felsinea. Se dovesse saltare definitivamente l’affare con il centrale tedesco la trattativa per il danese potrebbe chiudersi nel giro di pochi giorni.

Al momento però Kjaer non ha ancora preso una decisione definitiva sul proprio futuro con il difensore che ha diversi estimatori anche all’estero. In Arabia Saudita ed in MLS sono molti i club pronti a fare un tentativo per l’ex Roma e Palermo che potrebbe così andare a firmare un contratto molto remunerativo per la fine della sua carriera da calciatore.

In casa Milan nel frattempo si cerca ancora un sostituto del danese con i rossoneri che non hanno ancora chiuso un affare in entrata per quello che riguarda la difesa. Resta sempre forte il nome di Pavlovic con il centrale del Salisburgo che è la prima scelta di Paulo Fonseca per il pacchetto arretrato anche se resta ancora una differenza tra domanda ed offerta con il club austriaco.