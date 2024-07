Milan scatenato: assalto al trequartista

La società rossonera accelera il mercato in entrata: è vicina a chiudere due colpi e vuole prendere anche un fantasista.

Il 19 luglio è stato il giorno dell’annuncio ufficiale dell’acquisto di Alvaro Morata, poi il Milan non ha più comprato nessuno. Nelle ultime ore sembra che si stia smuovendo qualcosa.

Dalle notizie che arrivano da autorevoli fonti, è ormai fatta per l’ingaggio di Strahinja Pavlovic. Con il 23enne difensore serbo c’era accordo da tempo e finalmente è stato trovato anche con il Salisburgo, che da questa operazione dovrebbe incassare 18 milioni di euro più 2 di bonus. Il club rossonero sta chiudendo anche per l’arrivo di Emerson Royal dal Tottenham per circa 14-15 milioni più bonus. Visto il serio infortunio capitato ad Alessandro Florenzi, c’è stata un’accelerata per l’acquisto di un nuovo terzino destro.

Milan, arriva anche il fantasista?

Tra gli obiettivi di mercato del Milan c’è anche Lazar Samardzic, giocatore che può essere impiegato sia da da mezzala sia da trequartista. Nel 4-2-3-1 di Paulo Fonseca giocherebbe nel ruolo in cui normalmente viene impiegato Ruben Loftus-Cheek, più difficile immaginarlo in una mediana a due.

Il giornalista sportivo Matteo Moretto di Relevo ha raccontato che l’entourage di Samardzic ha comunicato all’Udinese la volontà di andare al Milan. Adesso si tratta di capire se i club riusciranno a trovare un’intesa.

Nei giorni scorsi ci sono stati contatti positivi tra l’entourage e il club rossonero, però da Udine la richiesta per il cartellino è di 25 milioni di euro. Bisogna vedere se esista la possibilità di ottenere uno sconto e anche di inserire una contropartita tecnica nell’operazione.

L’Udinese aveva indicato tre nomi graditi: Davide Bartesaghi, Kevin Zeroli e Lorenzo Colombo. Il Milan ha detto no: i primi due resteranno, venendo impiegati anche con la squadra Under 23 in Serie C, mentre il terzo andrà in prestito secco all’Empoli. Si è parlato anche di Tommaso Pobega e Yacine Adli, due elementi che non sono fondamentali per Fonseca e che farebbero molto comodo a una realtà come quella friulana.

Il centrocampista triestino era nel mirino dell’Udinese già quando il Milan lo prestò al Pordenone nella stagione 2019/2020. Le buone prestazioni al suo primo anno di Serie B catturarono l’attenzione della dirigenza bianconera, che potrebbe ripensare al giocatore in questo calciomercato estivo.

La trattativa non è ancora decollata, probabilmente questa settimana sarà importante per capire se vi sia margine per arrivare a un accordo per Samardzic. Il Milan lo valuta meno dei 25 milioni richiesti, anche alla luce di un’ultima stagione non eccezionale del serbo. La sua volontà di venire a Milano può essere un fattore importante nella trattativa, però non basta.