Perché Emerson si fa chiamare Royal: l’incredibile storia

Il Milan è vicinissimo alla chiusura della trattativa con il Tottenham per Emerson Royal e spunta un curioso retroscena sul suo nome

Dopo settimane di trattative, il Milan è vicinissimo alla chiusura per l’arrivo di Emerson Royal con il Tottenham. Tanto lavoro per Moncada in questi giorni, con la squadra e la dirigenza partiti per la tournée negli USA e lui rimasto a Milano per chiudere per il terzino e per Strahinja Pavlovic con il Salisburgo.

L’accordo è stato formalmente trovato con entrambi i club e i giocatori, che serviranno a Paulo Fonseca per avere una difesa qualitativamente con tasso tecnico più elevato.

Ciò che ha sicuramente aumentato le possibilità che il Milan chiudesse per Emerson Royal è stato senza dubbio l’infortunio di Alessandro Florenzi contro il Manchester City. Non sono ancora chiari i tempi di recupero, ma il rischio che la stagione sia finita ancor prima di cominciare è serissimo: già, perché Florenzi ha subito un infortunio che comprende il crociato e il menisco.

Pertanto, il club rossonero non poteva più aspettare e rischiare di rimanere in mano con un pugno di mosche e ha deciso di chiudere per Emerson Royal. Ma come spesso capita per i calciatori sudamericani – soprattutto brasiliani – il suo nome ha una storia particolare.

Emerson Royal spiega la storia del suo nome

A parlarne è stato proprio lo stesso Emerson Aparecido Leite de Souza, detto ‘Royal‘, un bel po’ di tempo fa durante un’intervista: “Da piccolo piangevo quasi sempre e quando spalancavo la bocca mia zia diceva somigliassi alla mascotte della pubblicità di una famosa gelatina, Royal”. Un aneddoto molto curioso, che si aggiunge alla miriade di brasiliani con soprannomi avuti da bambino e che si sono portati dietro per tutta la carriera.

Quello che ovviamente i tifosi rossoneri ricordano con affetto è Kakà. L’origine di questo soprannome è molto particolare. Digao, fratello del campione brasiliano – ex meteora del Milan -, da piccolo non riusciva a pronunciare il nome ‘Ricardo’ e lo sostituiva con ‘Cacà’. Fu proprio Kakà a sostituire la lettera C con la K. Un nome che ha poi scritto la storia del calcio, oltre che del Milan.

La speranza dei tifosi rossoneri è che Emerson Royal si affermi come uno dei migliori terzini del campionato. Le spiccati doti offensive possono fare molto comodo a Paulo Fonseca, famoso per la valorizzazione dei giocatori che prediligono attaccare. Intanto, il Milan attende il suo prossimo colpo.