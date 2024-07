Super colpo per il Milan Futuro: chi è Alphadjo Cisse

Il Milan Futuro è pronto a mettere a segno un super colpo: ecco chi è Alphadjo Cisse, il nuovo gioiellino nel mirino del club rossonero

La prossima sarà la prima stagione del Milan Futuro nel Girone B del campionato di Serie C. L’obiettivo del Milan è quello di far crescere i giovani talenti della Primavera rossonera, che troppo spesso finiscono ‘persi’ in giro per l’Italia come anche quelli degli altri club.

Un progetto del genere per il club è l’ideale per tenere d’occhio da vicino chi ha maggiori possibilità di arrivare in prima squadra. La Juventus, per esempio, ha utilizzato molto i talenti della Next Gen che si sono poi affermati su palcoscenici importanti.

Bisogna comunque sottolineare che tutte le squadre italiane avrebbero bisogno di un progetto di questo tipo. Il Milan Futuro partirà a breve e sarà allenato da Daniele Bonera. Ci sono già dei giocatori che hanno già ‘assaggiato’ la prima squadra come Francesco Camarda, Mattia Liberali e Kevin Zeroli, giusto per fare qualche nome.

Ma il Milan è sulle tracce di un giovane talento dell’Hellas Verona, ovvero Alphadjo Cisse, classe 2006, già paragonato a un astro nascente del calcio mondiale come Lamine Yamal.

Milan, chi è Alphadjo Cisse

Cisse è stato prelevato dal Treviso e il Verona lo ha già fatto esordire in Serie A la scorsa stagione, 7′ in campo contro l’Inter che non dimenticherà mai. E’ un centrocampista in grado di ricoprire tutte le posizioni, anche trequartista e seconda punta. Fa della progressione palla al piede e della velocità uno dei suoi punti di forza, ma è abile anche in fase di copertura, qualità che hanno attirato su di sé anche gli occhi dell’Atalanta.

La stellina del Verona, con la formazione Primavera, ha giocato 30 partite nello scorso campionato siglando 16 gol e 2 assist. Numeri da capogiro, che testimoniano la crescita esponenziale di Cisse che oggi è pronto per un’esperienza tra i professionisti. Tenerlo in Primavera è uno spreco, mandarlo tra i ‘grandi’ è uno stop necessario per la sua crescita.

Anche perché tra Primavera e Serie C c’è una differenza enorme e in questo senso il Milan Futuro potrebbe essere un’ottima soluzione. Si cerca l’accordo con Sean Sogliano, ds degli scaligeri, e intanto il giocatore valuterà con la famiglia quale potrebbe essere il percorso migliore. Chi lo conosce ne parla come un predestinato, uno di quelli che viene dal basso, parla poco e lavora tanto. L’ideale per il futuro del Milan.