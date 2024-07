Marco Reus in Serie A, affare da capogiro

Ritorno di fiamma da parte dei club di Serie A, nuovamente a caccia di Marco Reus: il centrocampista sta per decidere.

Sembra di essere tornati indietro di una decina di anni quando Marco Reus, ai tempi uno dei calciatori più forti d’Europa e probabilmente del mondo, poteva sbarcare in Serie A. Oggi la situazione è molto diversa per il fantasista giunto a fine carriera ma in Italia c’è ancora chi continua a nutrire profonda stima nei confronti del vice campione d’Europa.

A fine stagione il tedesco poteva riscrivere la sua storia nonché quella del calcio, purtroppo però alla fine si è nuovamente dovuto accontentare del secondo posto. Impresa quasi sfiorata da parte del classe 1989 che sperava di poter portare il Borussia Dortmund sul tetto più alto del continente ma che invece al termine della finale di Champions League ha visto festeggiare il Real Madrid.

Quello ha rappresentato l’ultimo atto in giallonero da parte di Reus che lo scorso 30 giugno è diventato ufficialmente un calciatore svincolato. Dopo aver inizialmente pensato al ritiro, il centrocampista sembra volersi concedere un’ultima avventura. C’è una destinazione tutta italiana che non vede l’ora di dargli una maglia.

Calciomercato Serie A, colpo Reus: tutti i dettagli

A dire il vero in Serie A sono diversi gli estimatori del trentacinquenne teutonico, ha compiuto gli anni il 31 maggio scorso, ma chi starebbe seriamente pensando di dargli una maglia sarebbe il Como. La società è da poco approdata nel massimo campionato dopo aver ottenuto la promozione diretta in Serie B e ha grandi progetti per il futuro, lo ha dimostrato questo primo mese di calciomercato fatto di grandi colpi e di nomi d’eccezione.

Il profilo che più di tutti è riuscito a scaldare la piazza è certamente quello di Rapahel Varane, difensore francese che tra nazionale e club ha vinto praticamente di tutto. Nuovo capitolo per il transalpino classe 1993 che nelle prossime settimane potrebbe essere raggiunto da un altro collega assolutamente degno di nota. Reus in questo momento sta riflettendo anche perché le alternative non mancano.

Tra gli altri club pronti ad offrire un contratto a Reus, l’ipotesi è quella di un biennale con opzione sul terzo anno, non manca la Lazio a caccia di qualità dopo la cessione di Luis Alberto. Il suo è però un nome destinato a rimanere sullo sfondo. Chi sembra invece pronto a fare sul serio per il suo acquisto è l’MSL, destinazione che sembra ad oggi tra le più gradite da parte del tedesco ex campione del mondo.