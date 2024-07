Sì immediato del Milan: arriva l’ok per l’addio a titolo definitivo

Nuovo colpo di scena sul mercato del Milan con i rossoneri che hanno dato l’ok alla cessione di un calciatore.

Sono ore caldissime per quello che riguarda il calciomercato in casa rossonera con la dirigenza che ha di fatto chiuso per l’arrivo di Pavlovic e con quello di Emerson Royal che appare ormai ad un passo.

Oltre ai colpi in entrata però si pensa anche alle uscite per andare a sfoltire la rosa a disposizione di Paulo Fonseca ed alleggerire il monte ingaggi. Lo stesso tecnico portoghese sta dando indicazioni precise alla propria dirigenza sia durante i colloqui sia con le scelte di campo in queste prime amichevoli della squadra meneghina.

Allenatore e club sembrano infatti essere d’accordo sulla possibilità di cedere un centrocampista in questa sessione di mercato con un’offerta che è già pronta ad essere presentata.

Calciomercato Milan, inserito nella lista dei cedibili: sarà addio ai rossoneri

Yacine Adli è stato inserito nella lista dei cedibili dal Milan con i rossoneri che sperano di fare cassa con la cessione del francese. Il centrocampista non è stato utilizzato da Paulo Fonseca in occasione della partita amichevole contro il Manchester City e nelle prossime ore dovrebbe arrivare un’offerta dall’Al Shaabab per il mediano.

Il prezzo che il Milan fa per il proprio centrocampista è di circa 12 milioni di euro ma è possibile che i rossoneri diano l’ok alla sua partenza anche di fronte ad un’offerta da 10 milioni. Il giocatore però non appare convinto del possibile trasferimento in Arabia Saudita. Come accaduto un anno fa con Stefano Pioli, Adli vorrebbe provare a convincere anche Fonseca tramite gli allenamenti ma la scelta del tecnico e della società appare ormai chiara.

Possibile quindi che per Adli si aprano le porte di un trasferimento in Francia durante l’estate ma al momento non sembrano esserci offerte concrete. La partenza del classe 2000 potrebbe sbloccare anche altre operazioni in mezzo al campo con il Milan che sarebbe intenzionato a dare l’assalto a Lazar Samardzic, oltre a Fofana per il quale però non sarebbe necessaria la partenza di un elemento della rosa.

La speranza del Milan è quella di riuscire a chiudere l’acquisto del centrocampista del Monaco entro la fine della settimana in corso per poter mettere a disposizione di Fonseca un organico completo in vista dell’esordio in campionato che si avvicina sempre di più. Per quello che riguarda l’attacco, invece, resta sempre viva la pista Fullkrug con i rossoneri in attesa che il Borussia Dortmund abbassi le proprie pretese.