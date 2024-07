Angelo Ogbonna pronto a dire sì: ritorno in Serie A ad un passo

Dopo tanti anni in Premier League sembra davvero vicino il ritorno di Angelo Ogbonna in Serie A: diversi club sulle tracce dell’ex Juve.

Lo scorso 30 giugno Angelo Ogbonna e il West Ham hanno messo ufficialmente fine a un legame durato ben nove stagioni. Il difensore italiano è sbarcato a Londra nell’estate 2015: gli Hammers spesero 11 milioni di euro per prelevarlo dalla Juventus. All’epoca nessuno poteva immaginare che Ogbonna sarebbe diventato un elemento insostituibile del club per molti anni.

In tutto l’ex Juve ha collezionato 243 presenze con il West Ham, mettendo a segno 13 reti. Ogbonna è così diventato il secondo calciatore italiano con più presenze in Premier League, secondo solo a Gianfranco Zola.

Una lunga avventura che lo ha portato anche ad alzare un trofeo, la Conference League, vinta nel 2023 in finale contro la Fiorentina. Un successo che Ogbonna ha potuto aggiungere a quelli conquistati con la Juventus: due scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana.

Ogbonna ha detto sì! Ora può davvero tornare in Italia

Ora il 36enne di Cassino è svincolato, ma il momento di appendere le scarpe al chiodo non è ancora arrivato. Il difensore italiano è pronto a vivere una nuova esperienza: il ritorno in Serie A non è affatto da escludere. Proprio in questi giorni, infatti, sono trapelati alcuni rumors che parlano di diverse squadre italiane interessate al giocatore.

Una di queste è il Bologna, che dopo aver ceduto Calafiori all’Arsenal (operazione da 50 milioni, ndr) è alla ricerca di un difensore centrale esperto e affidabile. Tra i nomi papabili, oltre a Hummels, c’è anche quello di Angelo Ogbonna, anche se al momento si tratta solo di un semplice interesse.

Anche due neopromosse in Serie A hanno preso contatti con l’entourage del difensore ormai ex West Ham per sondare un suo eventuale interessamento. Stiamo parlando di Venezia e Parma, due club che vogliono rinforzarsi con elementi di grande esperienza per centrare l’obiettivo salvezza.

Infine, sempre secondo le ultime indiscrezioni, anche Fiorentina e Empoli (che ha bisogno di sostituire Luperto, passato al Cagliari) sono sulle tracce dell’ex giocatore della Juventus. In una recente intervista al Corriere dello Sport il difensore ha precisato di non voler chiudere le porte a nessun club, né in Italia né all’estero, anche se la sua preferenza pare sia proprio per il campionato italiano.