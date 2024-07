@ML – Fonseca non perde tempo: subito titolare

Paulo Fonseca non perde tempo e manda subito in campo il big del Milan: la notizia è una vera e propria sorpresa

Paulo Fonseca è pronto a dare battaglia sulla panchina del Milan per portare i rossoneri il più in alto possibile. L’obiettivo, dichiarato da Furlani qualche giorno fa, è chiarissimo. Lottare per lo scudetto fino alla fine ed essere competitivo in Champions League.

Per farlo, però, la squadra dovrà necessariamente subire dei miglioramenti sul mercato. E non a caso il Milan ha già chiuso per l’arrivo di Strahinja Pavlovic dopo aver – quasi – sistemato l’attacco con Alvaro Morata.

Il Milan ha detto addio a Simon Kjaer lo scorso 30 giugno e può cedere anche Malick Thiaw al Newcastle se arrivasse un’offerta da 40 milioni di euro. Pavlovic era un acquisto necessario, soprattutto perché lo scorso anno i rossoneri hanno sofferto tantissimo in difesa. E’ un tipo di giocatore molto strutturato fisicamente, forte nel gioco aereo e aggressivo.

E’ chiaro che il titolarissimo della difesa è Fikayo Tomori, il compagno di squadra probabilmente sarà proprio Pavlovic. Ma attenzione a Kalulu, sul quale il Milan punta molto nonostante gli infortuni subiti che lo hanno inevitabilmente condizionato.

Milan, Pavlovic subito titolare: la notizia

A parlare di come sarà l’inizio dell’avventura rossonera di Pavlovic è stato Jovan Terzic di Mozzartsport e lo ha fatto ai microfoni di MilanLive.it: “Non penso che Pavlovic abbia bisogno di tempo. Ha abbastanza esperienza per essere titolare, ma il Milan ha già degli ottimi difensori, quindi spetterà a Fonseca scegliere. Ma credo che Strahinja sia pronto a giocare fin dal primo giorno”.

Chiaramente al difensore serbo servirà del tempo per ambientarsi in una nuova realtà, molto diversa da quella del Salisburgo. Soprattutto nei primi giorni, ma sarà interessante vedere la gestione di Fonseca. Perché le qualità per essere titolare ci sono tutte e c’è tempo fino al prossimo 17 agosto – giorno della sfida al Torino – per assimilare ciò che vuole l’allenatore.

Pavlovic, dunque, può seriamente imporsi come il difensore che giocherà al fianco di Tomori. La sensazione, tra l’altro, è che fisicamente e tecnicamente i due siano complementari. La tesi di vederlo subito titolare può essere avvalorata dal fatto che Thiaw può lasciare il Milan nei prossimi giorni e il difensore serbo avrebbe praticamente campo libero. Non resta che attendere l’inizio della stagione per capire quale sarà la scelta di Fonseca sul neoacquisto.