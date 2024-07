Passo indietro di Fonseca: deciso un nuovo cambio ruolo

Dietrofront di Paulo Fonseca: l’allenatore del Milan opta per un nuovo cambio di ruolo di uno dei suoi calciatori, alla luce dei nuovi innesti in arrivo a Milano

Facendo un bilancio sul calciomercato estivo dei club italiani, il Milan sembra ancora un passo indietro, almeno per ora, rispetto a Juventus e Inter che invece hanno già arricchito la propria rosa con pedine di grande valore.

I rossoneri hanno cambiato guida tecnica, affidando la panchina a Paulo Fonseca e hanno puntato su Alvaro Morata per sostituire Olivier Giroud. Il primo nome nella lista era quello di Joshua Zirkzee che alla fine ha scelto il Manchester United. La scelta è quindi ricaduta sull’ex Juventus, fresco di vittoria dell’Europeo con la Spagna, e pronto a rimettersi in gioco per la terza volta in Serie A, per la prima volta con una maglia diversa da quella bianconera.

Qualche tassello al Milan, però, manca ancora. Non solo a centrocampo dove la priorità resta Youssouf Fofana, ma anche nel reparto difensivo dove però è già arrivato a Milano Strahinja Pavlović. Il classe 2001 serbo è pronto a firmare per andare a rinforzare il reparto difensivo di Fonseca.

Milan, mossa a sorpresa

Pavlovic andrà ad arricchire un reparto in ricostruzione e che di recente ha perso un leader come Simon Kjaer. Il danese ha concluso il suo contratto col Milan che non è stato rinnovato. Al momento è senza squadra, ma occhio anche ad una possibile permanenza in serie A.

Nel pacchetto difensivo a disposizione di Fonseca c’è anche Pierre Kalulu che sarebbe dovuto slittare sulla corsia di destra per garantire un’alternativa a Calabria nel ruolo di terzino destro. Il Milan, però, si prepara ad accogliere anche Emerson Royal dal Tottenham, che andrà ad occupare proprio quella posizione, insidiando proprio Calabria. Per questo Fonseca pensa ad un cambio ruolo per Kalulu, il tecnico sembrerebbe aver deciso.

Di conseguenza Kalulu potrà tornare nel suo ruolo di centrale di difesa, giocandosi il posto con Thiaw, Tomori e Gabbia e col nuovo arrivato Pavolovic. Sta per approdare a Milano anche Emerson Royal: accordo da circa 14 milioni di euro tra Milan e Tottenham con l’aggiunta di bonus.

Il 25enne brasiliano firmerà un contratto fino al 2029 e percepirà circa 2 milioni di euro a stagione. Un tassello importante che andrà ad arricchire una campagna acquisti che inizia a prendere concretamente forma e che potrebbe proseguire con l’arrivo di Fofana. Dentro Pavlocic ed Emerson Royal, cambia la difesa del Milan e c’è una piccola rivoluzione.