Abraham-Milan, affare possibile ad una condizione

Tammy Abraham può approdare al Milan ma ad una sola condizione: lo scenario che nessun tifoso si aspettava, tutti i dettagli

La Roma ha scelto Artem Dovbyk come prossimo centravanti. L’affare con il Girona si è concluso grazie all’intervento diretto del ds Ghisolfi e del CEO del club, Lina Souloukou, che ha sbloccato qualsiasi incertezza con gli spagnoli portando a casa il centravanti ucraino.

Dovbyk ha voluto fortemente i giallorossi, tanto che ha rifiutato l’offerta dell’Atletico Madrid. Un motivo di grande soddisfazione per il progetto della Roma che sta nascendo e che ha portato qualche giorno fa anche Matias Soulé.

Ma per un centravanti che viene, ce n’è un altro che va: Tammy Abraham non rientra più nei piani della Roma. E’ finito nella lista dei cedibili, questo significa che la Roma passerà il prossimo mese a cercargli una squadra che possa soddisfare le proprie esigenze.

Il Milan si è già fatto avanti per prendere Abraham, ma la trattativa non è decollata per le differenze di vedute che ci sono sulla formula del trasferimento. La Roma vorrebbe cedere il centravanti inglese a titolo definitivo per 25-30 milioni di euro, il club rossonero ritiene questa cifra troppo elevata e ha offerto il prestito con diritto di riscatto. Ma c’è una novità da tenere in considerazione.

Milan, Jovic nello scambio per Abraham: il punto

Per una questione di liste, con l’arrivo di Strahinja Pavlovic il Milan ha raggiunto quota 17 stranieri – piena per la Serie A, si va addirittura oltre per la Champions -. Questo vuol dire che il club rossonero prima di acquistare, deve cedere. Ci sono degli obiettivi ‘caldi’ come Emerson Royal, per altri si sta trattando, come per Fofana. Pertanto, il Milan deve liberargli il posto sfoltendo la rosa. Lo stesso discorso vale per Abraham.

Il Milan, quindi, può prendere Abraham soltanto se venisse ceduto Jovic proprio per la questione delle liste. Alla Roma andrebbe proposto uno scambio, oppure si dovrebbe trovare una squadra al centravanti serbo prima di tentare l’affondo per Abraham.

Tra l’altro, l’agente di Dovbyk, Alex Liundovskyi, talmente felice per il trasferimento del suo assistito ha pubblicato una Instagram Stories con la maglia numero 9 della Roma e la canzone ‘Mai sola mai’. Il punto è che il numero 9 è attualmente sulle spalle di Abraham. Una mezza gaffe, ma anche un chiaro indizio che la Roma punterà su Dovbyk e non più su Abraham, in cerca di rilancio altrove.