La mazzata è tremenda: il Milan resta senza parole

Non ci sono buone notizie per il mercato del Milan, uno dei colpi a cui aveva pensato il club di via Aldo Rossi sembra essere a rischio.

Il calciomercato del Milan prosegue, anche se secondo alcuni tifosi e addetti ai lavori in maniera troppo lenta visto che mancano meno di tre settimane alla partenza della Serie A.

Zlatan Ibrahimovic (ANSA) – MilanLive.it

In via Aldo Rossi si dicono però tranquilli, certi di poter dare alla squadra quei tasselli che servono per essere competitivi. Del resto, già un anno fa si era rivoluzionata la rosa, ora potrebbe quindi bastare poco e in alcuni ruoli ben definiti del campo per dare a Fonseca quello di cui ha bisogno. A sorpresa, però, uno dei nomi che da tempo viene accostato ai rossoneri rischia di saltare. Per adesso sono arrivati Morata e Pavlovic, ma a Fonseca servono anche altri rinforzi per completare la rosa.

Il “colpo” che piace al Milan rischia di saltare

I rossoneri puntano a rafforzare al centrocampo e a dare a Fonseca un elemento che sia in grado di fare filtro, pur riuscendo a inserirsi in fase offensiva, cosa che manca dai tempi di Franck Kessie. Il nome sarebbe già stato individuato ed è quello di Youssouf Fofana, in forza al Monaco. Riuscire a convincere i francesi sembra essere però tutt’altro che semplice.

Il giocatore sarebbe ben felice di trasferirsi in Italia, ma l’offerta fatta dai rossoneri, che si aggirerebbe intorno ai 17 milioni di euro, non sembra essere sufficiente. Il club del Principato, infatti, continua a pretendere più del doppio, ovvero 35 milioni di euro. Una forbice quindi decisamente evidente e tutt’altro che facile da limare, almeno allo stato attuale.

Chi pensa che attendere possa servire ad abbassare le richieste potrebbe però restare deluso. Thiago Scuro, direttore generale della squadra transalpina, ha infatti parlato chiaro ai giornalisti: “Parliamo spesso con Fofana, il mio ruolo è quello di proteggere il club – sono state le sue parole -. Con lui c’è una buona relazione, molta trasparenza e non c’è mai stato alcun conflitto. L’accordo che abbiamo risale a un anno fa, può partire anche ora, ma è necessario che vengano rispettate le condizioni richieste”.

Bisogna quindi alzare l’offerta per acquistare quello che sarebbe forse l’acquisto più importante dell’estate rossonera. Un giocatore con le sue caratteristiche è necessario e la società lo sa benissimo. Se non si dovesse però trovare l’accordo, il Milan è tranquillo: ci sono già delle alternative, come Amrabat della Fiorentina e Konè del Borussia M’Gladbach.