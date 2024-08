La scelta è fatta: vuole solo il Milan, i tifosi rossoneri esultano

Il calciatore vuole solo il Milan: la scelta ormai è fatta, i tifosi rossoneri possono esultare per il possibile nuovo acquisto del club meneghino

Il calciomercato del Milan va avanti abbastanza a rilento, ma i colpi necessari a Paulo Fonseca per esprimere il suo gioco stanno pian piano arrivando e potrebbero essere decisivi per il prossimo futuro del club rossonero. Il nuovo bomber alla fine è arrivato e risponde al nome di Alvaro Morata, un centravanti importante, affidabile e di livello internazionale.

E ora è tempo anche di accogliere Pavlovic, il difensore potente fisicamente e di prospettiva che serve a puntellare il reparto e garantire un profilo con caratteristiche diverse all’allenatore ex Lille. In attesa del nuovo terzino, con Emerson Royal in prima fila, i fari restano puntati sul centrocampo, dove un si aspetta un mediano titolare che possa affiancare Tijjani Reijnders nella creazione del gioco e dare una mano anche in copertura.

Ormai da settimane, il profilo che piace di più è quello di Youssouf Fofana. Parliamo di un calciatore giovane, che ha già dimostrato le sue qualità con la maglia del Monaco e che ha ottenuto grande risalto internazionale, convocato anche nell’ultima spedizione della Francia a Euro 2024.

Fofana vuole solo il Milan: le ultime sulla trattativa

Il giornalista Antonio Vitiello ha fatto il punto della situazione sulla trattativa per l’arrivo del centrocampista, che è ormai diventata una vera e propria telenovela del calciomercato estivo. Ha specificato che Fofana resta la prima scelta del Milan e che presto il club rossonero avanzerà una nuova proposta per portarlo nel capoluogo lombardo.

Anche il calciatore, però, ci sta mettendo del suo e questa è la grande notizia: il centrocampista ha rifiutato tutte le altre destinazioni e vuole arrivare a Milano. Ovviamente, come abbiamo imparato nelle dinamiche di calciomercato degli ultimi anni, la volontà del calciatore è un fattore che può fare la differenza, soprattutto perché la scadenza del suo contratto è fissata a giugno 2025, per cui potrebbe accordarsi per un arrivo a parametro zero tra un anno.

La sensazione è che continuando a lavorare ai fianchi con il Monaco possa arrivare ben presto una fumata bianca che, di fatto, conviene a tutti. In ogni caso, non va scartato neanche il profilo di Manu Konè, visto che sono già partiti i contatti con l’entourage del calciatore.