Milan, brilla la stella Liberali: due opzioni per il suo futuro

Il talento 17enne ha fatto molto bene anche contro il Real Madrid: il club rossonero si trova davanti a una decisione importante da prendere.

Dopo aver sconfitto 3-2 il Manchester City, il Milan ha messo KO anche il Real Madrid nella seconda partita del Soccer Champions Tour 2024. Al Soldier Field di Chicago risultato finale di 1-0 con gol di Samuel Chukwueze su assist di Mattia Liberali.

Il 17enne rossonero è partito titolare nel ruolo di trequartista nel 4-2-3-1 disegnato da mister Paulo Fonseca. Dopo un inizio di partita con pochi palloni toccati, è riuscito ad essere più al centro del gioco e a rendersi maggiormente pericoloso in fase offensiva. Nonostante la giovanissima età, ha confermato di avere buona personalità e anche delle qualità tecniche notevoli. Il fatto di giocare contro una squadra che si chiama Real Madrid, seppur con tanti assenti, non lo ha messo in soggezione.

Liberali-Milan, c’è una scelta da fare: parla Fonseca

Il talento rossonero aveva ben figurato anche nelle precedenti amichevoli disputate dal Milan. Sta continuando a dare prova del suo potenziale, mostrando delle giocate davvero interessanti. Presto per esaltarlo eccessivamente, però il club rossonero sembra avere tra le mani un vero gioiello.

Adesso si tratta di capire cosa deciderà il Milan per la nuova stagione. Originariamente era previsto di utilizzare Liberali con Milan Futuro, la squadra Under 23 iscritta al girone B di Serie C. Un’opportunità per misurarlo in un campionato professionistico, facendolo crescere senza troppe pressioni. Lo stesso percorso che faranno anche altri ragazzi rossoneri, che comunque continueranno ad essere monitorati dalla dirigenza e da Fonseca per un eventuale impiego in Prima Squadra.

L’allenatore portoghese ha parlato così di Mattia al termine di Milan-Real Madrid: “Liberali gioca con coraggio – riporta Gazzetta.it – ma dobbiamo pensare, capire quello che è meglio per lui. Se andare a giocare dove può avere più spazio oppure rimanere qui, stando un po’ con noi e avendo la possibilità di giocare con Milan Futuro. Comunque, tutti i giovani stanno dimostrando maturità e coraggio“.

Ci sono delle riflessioni in corso. Si tratta di decidere se cedere il ragazzo in prestito oppure tenerlo in maglia rossonera almeno per la prima metà di stagione, valutando poi nel mercato di gennaio se fare una scelta diversa. Dopo le buone prestazioni nelle amichevoli estive, non mancheranno le richieste. Fondamentale non sbagliare, perché Liberali è un talento da tutelare e valorizzare correttamente.