Milan-Real Madrid, cronaca e pagelle: 1-0 firmato Chukwueze!

Soccer Champions Tour 2024, Milan-Real Madrid: cronaca, risultato e pagelle della partita amichevole che si gioca a Chicago.

Dopo aver sconfitto 3-2 il Manchester City allo Yankee Stadium, il Milan di Paulo Fonseca sfida il Real Madrid di Carlo Ancelotti nel suo secondo match del Soccer Champions Tour 2024. Il terzo e ultimo sarà contro il Barcellona mercoledì 7 agosto.

Ovviamente, le due squadre si affrontano senza essere ancora al completo in termini di organico. Agli allenatori mancano diversi giocatori, ma i tifosi presenti allo stadio Soldier Field si aspettano comunque uno spettacolo gradevole. C’è la preparazione in corso, dunque rossoneri e blancos non possono essere al massimo della condizione. Ci saranno diversi giovani in campo e sarà interessante vedere chi saprà brillare in questa sfida.

Soccer Champions Tour 2024, Milan-Real Madrid: cronaca e risultato

55′ – GOL MILAN! Palla rubata da Tomori, Liberali serve bene per Chukwueze, che di sinistro dall’interno dell’area batte Lunin sul primo palo.

52′ – Ancelotti toglie Palacios e inserisce Rodriguez.

51′ – Palacios è rimasto a terra per un infortunio dopo un contrasto con Thiaw.

46′ – SECONDO TEMPO INIZIATO! Nessun cambio nel Milan, ben 6 nel Real Madrid: sono entrati Lunin, Asencio, Latasa, Martinez, Palacios e Paz; out Courtois, Rüdiger, Vallejo, Modrić, Endrick, Güler.

45’+1′ – PRIMO TEMPO FINITO, MILAN-REAL MADRID 0-0. Più occasioni per i rossoneri, ma la squadra di Ancelotti c’è. Partita abbastanza vivace, considerando anche che i giocatori stanno affrontando la preparazione e c’è molto caldo a Chicago. Fonseca può essere complessivamente soddisfatto, anche se sicuramente vuole più concretezza davanti.

45′ – Un minuto di recupero concesso dall’arbitro.

43′ – Torriani fa buona guardia sul cross rasoterra di Rudiger.

36′ – Brahim Diaz pericoloso con un destro da fuori area, pallone a lato di pochissimo.

Brahim Diaz pericoloso con un destro da fuori area, pallone a lato di pochissimo.



31′ – Cooling break, i giocatori hanno la possibilità di bere per idratarsi.

24′ – Chukwueze prova il tiro a giro col suo sinistro, pallone fuori.

22′ – Milan più pericoloso, ma comunque il Real Madrid pressa e gioca. Discreti ritmi in campo.

16′ – Guler prova il sinistro dalla distanza, Torriani para facilmente.

12′ – Nuova chance rossonera: intelligente Chukwueze nel servire lo smarcatissimo Saelemaekers, che calcia a botta sicura e trova Vallejo a respingere in maniera provvidenziale.

7′ – Altra occasione per il Milan: sulla conclusione di sinistro di Nasti dall’interno dell’area Courtois è bravo a respingere. L’assist era stato del 17enne Liberali.

4′ – Errore gravissimo in costruzione del Real Madrid, che regala una chance in area a Chukwueze, sul cui tiro mancino di prima intenzione c’è la respinta di Courtois. Forse il nigeriano poteva fare meglio.

Errore gravissimo in costruzione del Real Madrid, che regala una chance in area a Chukwueze, sul cui tiro mancino di prima intenzione c'è la respinta di Courtois. Forse il nigeriano poteva fare meglio.



3′ – Buona azione rossonera, sul cross di Calabria per Nasti è decisivo l’intervento di Vallejo, che evita che l’attaccante possa andare al tiro.

1′ – L’arbitro Rubiel Vazquez ha fischiato l’inizio della partita!

Le formazioni ufficiali

MILAN (4-2-3-1): Torriani; Calabria, Tomori, Thiaw, Terracciano; Bennacer, Loftus-Cheek; Chukwueze, Liberali, Saelemaekers; Nasti. A disp.: Nava, Raveyre; Bakoune, Gabbia, Jiménez, Kalulu; Musah, Pobega, Pulisic, Zeroli; Camarda, Cuenca, Jović. All.: Fonseca.

REAL MADRID (4-3-2-1): Courtois (46′ Lunin); Lucas Vázquez, Rüdiger (46′ Asencio), Vallejo (46′ Latasa), Fran García; Modrić (46′ Martinez), Mario Martín, Ceballos; Arda Güler (46′ Palacios, 52′ Rodriguez), Díaz; Endrick (46′ Paz). A disp.: Fran González; Jacobo Ramón, Lorenzo, Obrador, de León. All.: Ancelotti.

Arbitro: Rubiel Vázquez (USA).

