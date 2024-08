@ML – Chi è Emerson Royal con Andersinho Marques: “Milan opportunità per rilanciarsi”

Alla scoperta di Emerson Royal con Andersinho Marques, intervistato in esclusiva da MilanLive.it: il terzino brasiliano può rilanciarsi

Emerson Royal è molto vicino a diventare un nuovo calciatore del Milan. Sarà con ogni probabilità il terzo acquisto della campagna acquisti rossonera, dopo Alvaro Morata e Strahinja Pavlovic. Un colpo molto discusso dai tifosi, per via di alcuni alti e bassi che ha avuto con la maglia del Barcellona e del Tottenham. Ma il terzino brasiliano ha tantissima voglia di rilanciarsi in Serie A e il Milan per lui è una grande occasione.

Può dare tanto con il Milan grazie anche al gioco offensivo di Paulo Fonseca. A parlare del giocare in esclusiva ai microfoni di ‘MilanLive.it’ è stato Andersinho Marques, giornalista di ‘Sportmediaset’ e ‘Rede98’, che ha parlato proprio di Emerson Royal, di ciò che può dare Fonseca e anche di Rafael Leao.

Emerson Royal, l’intervista esclusiva ad Andersinho Marques

Emerson Royal è sempre più vicino al Milan, puoi confermare?

“Emerson Royal è effettivamente sempre più vicino al Milan. La trattativa è in corso, con un’offerta di circa 10-15 milioni di euro ancora sul tavolo. Tuttavia, c’è ancora un divario tra la valutazione dei due club, poiché il Tottenham chiede circa 20 milioni. Nonostante ciò, Emerson sembra essere desideroso di rilanciare la sua carriera in Serie A“.

I tifosi non hanno accolto molto bene la notizia del suo possibile arrivo. Cosa ne pensi?

“E’ vero, la notizia dell’arrivo di Emerson Royal non è stata accolta con grande entusiasmo. Molti tifosi del Milan sono scettici, soprattutto considerando le prestazioni altalenanti del giocatore in Premier League e la presenza già consolidata di altri terzini nel club“.

Ci racconti un po’ il suo percorso fin dai primi anni in Brasile?

“Emerson ha iniziato la sua carriera nel settore giovanile del Ponte Preta prima di trasferirsi all’Atlético Mineiro. Dopo aver attirato l’attenzione con le sue prestazioni in Brasile, è stato acquistato dal Barcellona nel 2019, anche se ha trascorso buona parte in prestito al Betis. Nel 2021, è stato venduto al Tottenham, dove però non è riuscito a imporsi come titolare fisso. Cercherà di rilanciarsi in Serie A“.

Ti aspettavi una crescita maggiore arrivato a 25 anni?

“Era considerato un giovane promettente con notevole potenziale. Tuttavia, la sua carriera non ha soddisfatto le aspettative. Al Tottenham ha alternato buone prestazioni a momenti di calo. Il suo gioco offensivo, combinato con alcune carenze difensive, ha sollevato dubbi sul suo reale potenziale. Ora, il trasferimento al Milan rappresenta un’opportunità importante per rilanciarsi, ma resta da vedere come si adatterà al calcio italiano e alle aspettative del club rossonero“.

Cosa può dare a questo Milan?

“Può offrire al Milan una spinta offensiva sulla fascia destra, grazie alla sua velocità e capacità di supportare l’attacco. Porta con sé l’esperienza accumulata in Premier, che può essere preziosa in Serie A. Ha ancora margini di crescita, e il Milan potrebbe essere l’ambiente giusto per aiutarlo. Inoltre, rappresenta un’alternativa valida a Calabria, aumentando le opzioni tattiche a disposizione di Fonseca“.

Anche Fonseca è arrivato con molto scetticismo, ma nelle prime amichevoli abbiamo visto che la sua idea di calcio è importante. Pensi possa fare bene?

“Lo scetticismo è dovuto al fatto che i tifosi avrebbero preferito un allenatore di più alto profilo o già affermato in Serie A. Tuttavia, le prime amichevoli hanno mostrato segnali positivi, con una squadra che sembra seguire bene le sue idee di gioco, con un calcio offensivo e dinamico.

Lui è noto per un approccio tattico basato sul possesso palla, pressing alto e fluidità nelle transizioni, caratteristiche che potrebbero adattarsi bene alla rosa del Milan, soprattutto con giocatori tecnici e veloci come Theo Hernandez e Rafael Leao. Inoltre, la sua esperienza alla Roma e nelle coppe europee lo rende un tecnico capace di gestire la pressione di un club ambizioso come il Milan.

Se riuscirà a implementare efficacemente la sua filosofia di gioco, potrebbe fare bene e conquistare la fiducia dei tifosi e della dirigenza. Le prime indicazioni sono incoraggianti, ma sarà il campionato a confermare se Fonseca è davvero l’uomo giusto per guidare il Milan verso nuovi successi“.

Con lui in panchina cosa dobbiamo aspettarci da Leao?

“Rafael Leao con Fonseca potrebbe vivere una stagione ancora più esplosiva. Fonseca è noto per un calcio offensivo e propositivo, che valorizza le caratteristiche dei giocatori rapidi e tecnici come Leao. Potrebbe beneficiare di un sistema di gioco che gli offre maggiore libertà di movimento in fase offensiva, permettendogli di sfruttare al massimo la sua velocità e abilità nell’uno contro uno.

Leao potrebbe giocare sia esterno sia come attaccante più vicino alla porta, dove potrebbe essere ancora più incisivo. E proprio il gioco di Fonseca potrebbe aiutarlo a essere ancora più pericoloso nell’uno contro uno grazie al pressing alto e le transizioni veloci. Con Fonseca, ci si può aspettare un Leao molto coinvolto nel gioco, con la possibilità di aumentare sia il numero di gol che di assist, diventando ancor di più uno dei protagonisti principali del Milan“.