@ML – Colpo Emerson Royal, cosa manca: tutti i dettagli

Emerson Royal è sempre più vicino a diventare un giocatore del Milan. Il colpo può essere chiuso nelle prossime ore

Il Milan sa bene di dover chiudere al più presto i prossimi colpi nel mirino, dopo Alvaro Morata e Strahinja Pavlovic. Il principale indiziato è Emerson Royal, che il club rossonero vuole per rinforzare la corsia di destra.

Un acquisto molto discusso da tifosi e addetti ai lavori, perché il brasiliano con le maglie di Barcellona e Tottenham non si è quasi mai espresso su livelli altissimi. Tant’è vero che è in cerca di rilancio e in Serie A può trovare la sua dimensione.

Ad accelerare la situazione è stato anche l’infortunio subito da Alessandro Florenzi, che ha con ogni probabilità finito la stagione anzitempo. Un problema al menisco e ai legamenti che ha costretto il terzino rossonero all’operazione. Davide Calabria, inoltre, ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2025 e il rinnovo appare lontano.

Emerson Royal, quindi, diventa un colpo necessario. Voluto anche da Paulo Fonseca, che rivede in lui il terzino perfetto che può massimizzare sull’esterno la manovra offensiva del Milan. Già nelle amichevoli contro Manchester City e Real Madrid si sono viste delle evoluzioni dal punto di vista del gioco.

Milan, cosa manca per chiudere la trattativa per Emerson Royal

Andersinho Marques, giornalista di Sportmediaset e Rede98, ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanLive.it: “Emerson Royal è effettivamente sempre più vicino al Milan. La trattativa è in corso, con un’offerta di circa 10-15 milioni di euro ancora sul tavolo. Tuttavia, c’è ancora un divario tra la valutazione dei due club, poiché il Tottenham chiede circa 20 milioni. Nonostante ciò, Emerson sembra essere desideroso di rilanciare la sua carriera in Serie A”.

La quadra può essere trovata a 15 milioni più qualche bonus e vedrebbe Emerson Royal sbarcare subito in Italia per le visite mediche e la firma. Attualmente, il terzino brasiliano si trova in Corea del Sud per la tournée che il Tottenham sta facendo ed è sceso in campo da titolare nell’amichevole contro la K-League Stars.

L’arrivo di Emerson Royal, tra l’altro, potrebbe addirittura spingere Davide Calabria verso l’addio. Il capitano del Milan è finito nel mirino della Roma, con la quale c’è un discorso aperto relativo a Tammy Abraham. Un intreccio di mercato che potrebbe portare a uno scambio, ancor più incentivato dall’arrivo del terzino brasiliano.